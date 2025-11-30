विदेश

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या या अफवाह? बेटे ने पिता के जिंदा होने का मांगा सबूत

Imran Khan

Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया और मीडिया में उनकी हत्या की अफवाहें फैल रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके परिवार को उनसे मिलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस बीच इमरान खान के बेटे ने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है और उनकी बहनों ने शहबाज-मुनीर प्रशासन को धमकी दी है।

पूर्व पीएम के वकील की जेल अथॉरिटी से बातचीत हुई

इसी विवाद के बीच, इमरान खान के वकील और पार्टी के वरिष्ठ नेता फैजल चौधरी ने मीडिया को अहम जानकारी दी। उन्होंने मीडिया सेबातचीत में बताया कि उनकी जेल अथॉरिटी से बातचीत हुई और इमरान खान की सेहत पूरी तरह ठीक है। फैजल चौधरी ने कहा कि, जो हत्या की अफवाहें फैल रही हैं, वो पूरी तरह गलत हैं। इमरान खान जेल में नमाज पढ़ते हैं और उन्हें जहर दिए जाने जैसी कोई बात नहीं है।

वकील फैजल चौधरी ने बताई पूरी बात

फैजल चौधरी ने बताया कि जेल अथॉरिटी ने उन्हें कन्फर्म किया कि इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने आगे कहा, हमारी लगातार बातचीत हो रही है कि परिवार को इमरान खान से मिलने दिया जाए। पिछली बार जेल के बाहर हुए प्रोटेस्ट में हमारे 10-15 लोग शहीद हुए थे।

इमरान खान को देश छोड़ने का ऑफर

फैजल चौधरी ने यह भी बताया कि इमरान खान को पहले कई बार देश छोड़ने का ऑफर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि वे सुरक्षित बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें चुप रहना होगा। फैजल ने कहा, लेकिन इमरान खान ने कभी इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। अगर वे सहमत हो जाते, तो मामला वहीं खत्म हो जाता।

बहनों की धमकी और कोर्ट की भूमिका

इमरान खान की बहनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ केस करने की धमकी दी थी। फैजल चौधरी ने कहा कि “कोर्ट पहले ही मुलाकात का आदेश दे चुका है। अब अगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया, तो कोर्ट के रास्ते का उपयोग किया जाएगा।”

यह मामला पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरान खान के समर्थक और विरोधी दोनों ही इसकी गहन निगरानी कर रहे हैं।

