Uttar Pradeshमौसम

मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Ajay Yadav30 October 2025 - 9:35 AM
1 minute read
UP Weather :
फटाफट पढ़ें

  • यूपी में ‘मोंथा’ तूफान का असर शुरू
  • 30-31 अक्टूबर को भारी बारिश अलर्ट
  • पूर्वांचल में मूसलाधार बारिश के आसार
  • 31 जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी
  • तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा

Montha Cyclone : उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का प्रभाव दिखने लगा है, जिससे राज्य का मौसम पूरी तरह से बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वाराणसी-मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई हैं, वहीं तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है.

यूपी में आज बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया हैं. पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में अधिकांश जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है. चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’का प्रभाव विशेष रूप से दक्षिणी इलाकों और पूर्वांचल के कुछ जिलों में सबसे अधिक देखने को मिल सकता है.

31 जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी

आज प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और सुरक्षित रहें. तूफान के असर से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती हैं.

धीरे-धीरे फिर बढ़ेगा तापमान

उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. इसके बाद धीरे-धीरे फिर 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी. जबकि अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

