यूपी में भीषण उमस, अगले 2 दिन राहत नहीं

कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गर्मी जारी

22 अगस्त से मौसम में बदलाव होगा

21-25 अगस्त तक बारिश तेज होगी

भारी बारिश से तापमान 3-5 डिग्री घटेगा

UP Weather : उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण उमस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. अगले दो दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, जबकि 22 अगस्त से बारिश शुरू होने की संभावना है.

यूपी में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिसने लोगों का दम निकाल दिया है. प्रदेश में कहीं हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें तो कहीं धूप होने की वजह से चिपचिपी गर्मी और बढ़ गई है. अगले 48 घंटों में इस मौसम से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. इसके बाद मौसम में फिर से बदलाव आएगा.

गरज-चमक के साथ बारिश के भी संकेत

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती हैं. ज्यादातर इलाकों में उमस और गर्मी बनी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती हैं. प्रदेश के दोनों संभागों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

21 अगस्त से बारिश के दौर में हल्की तेजी आने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं. गुरुवार को भी कहीं भारी बारिश या वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, 22 अगस्त से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसके बाद से प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है.

मौसम सुहावना होने की उम्मीद

23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के दोनों संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा. अनुमान है कि अगले तीन-चार दिन में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

