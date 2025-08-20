Uttar Pradeshमौसम

यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

Ajay Yadav20 August 2025 - 7:57 AM
2 minutes read
UP Weather :
यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिज़ाज

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में भीषण उमस, अगले 2 दिन राहत नहीं
  • कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गर्मी जारी
  • 22 अगस्त से मौसम में बदलाव होगा
  • 21-25 अगस्त तक बारिश तेज होगी
  • भारी बारिश से तापमान 3-5 डिग्री घटेगा

UP Weather : उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण उमस ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. अगले दो दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, जबकि 22 अगस्त से बारिश शुरू होने की संभावना है.

यूपी में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिसने लोगों का दम निकाल दिया है. प्रदेश में कहीं हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें तो कहीं धूप होने की वजह से चिपचिपी गर्मी और बढ़ गई है. अगले 48 घंटों में इस मौसम से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. इसके बाद मौसम में फिर से बदलाव आएगा.

गरज-चमक के साथ बारिश के भी संकेत

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती हैं. ज्यादातर इलाकों में उमस और गर्मी बनी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती हैं. प्रदेश के दोनों संभागों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

21 अगस्त से बारिश के दौर में हल्की तेजी आने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं. गुरुवार को भी कहीं भारी बारिश या वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, 22 अगस्त से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसके बाद से प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है.

मौसम सुहावना होने की उम्मीद

23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के दोनों संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा. अनुमान है कि अगले तीन-चार दिन में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 August 2025 - 7:57 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

19 August 2025 - 1:59 PM
Photo of वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

19 August 2025 - 1:50 PM
Photo of क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

19 August 2025 - 11:22 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

19 August 2025 - 8:04 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

18 August 2025 - 10:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

18 August 2025 - 10:04 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Photo of झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

18 August 2025 - 8:56 AM
Back to top button