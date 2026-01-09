Other Statesबड़ी ख़बरराज्य

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 8 की मौके पर मौत, आंकड़ा बढ़ने की आशंका

Shanti Kumari9 January 2026 - 5:20 PM
1 minute read
Himachal Bus Accident

Himachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहां 35 यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में करीब 8 लोगों को दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद हाहाकार मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।  

दरअसल, यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब यह प्राइवेट बस शिमला से कुपवी के लिए जा रही थी। इस बस में करीब 30-35 लोग सवार थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही दूर आगे वो मौत की खाई में जा गिरेंगे। वहीं जब बस सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में पहुंची तब “जीत कोच” सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ मौके की तरफ भागी और मृतकों-घायलों को बस से निकाला।

बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

इस हादसे की पूरी जानकारी देते हुए सिरमौर के SP निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि, “सिरमौर जिले में हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस के सड़क से नीचे गिरने से हुए हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।”

ये भी पढ़ें – साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari9 January 2026 - 5:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

9 January 2026 - 4:00 PM
Photo of CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

9 January 2026 - 3:32 PM
Photo of पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक में केजरीवाल और भगवंत मान का अहम बयान, व्यापारियों के लिए नई शुरुआत का ऐलान

पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक में केजरीवाल और भगवंत मान का अहम बयान, व्यापारियों के लिए नई शुरुआत का ऐलान

9 January 2026 - 3:11 PM
Photo of गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसद

9 January 2026 - 2:19 PM
Photo of AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

AAP ने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में नाभा में केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी का फूंका पुतला

9 January 2026 - 1:19 PM
Photo of अंकिता न्याय यात्रा: मशाल जुलूस और उत्तराखंड बंद का ऐलान, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का बड़ा फैसला

अंकिता न्याय यात्रा: मशाल जुलूस और उत्तराखंड बंद का ऐलान, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का बड़ा फैसला

9 January 2026 - 12:42 PM
Photo of अब गुरु तेग बहादुर जंगली जीव सैंक्चुअरी के नाम से जाना जाएगा झज्जर-बचौली जंगली जीव सैंक्चुअरी, मिली मंजूरी

अब गुरु तेग बहादुर जंगली जीव सैंक्चुअरी के नाम से जाना जाएगा झज्जर-बचौली जंगली जीव सैंक्चुअरी, मिली मंजूरी

9 January 2026 - 12:09 PM
Photo of ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ओर ‘बेस्ट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ पुरस्कार से पंजाब सम्मानित

‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ओर ‘बेस्ट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ पुरस्कार से पंजाब सम्मानित

9 January 2026 - 10:51 AM
Photo of बाल विवाह के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम तेज, वर्ष 2025-26 में रोके गए 64 मामले

बाल विवाह के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम तेज, वर्ष 2025-26 में रोके गए 64 मामले

9 January 2026 - 10:27 AM
Photo of बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

8 January 2026 - 7:26 PM
Back to top button