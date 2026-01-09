Himachal Bus Accident : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहां 35 यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में करीब 8 लोगों को दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद हाहाकार मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

दरअसल, यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब यह प्राइवेट बस शिमला से कुपवी के लिए जा रही थी। इस बस में करीब 30-35 लोग सवार थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही दूर आगे वो मौत की खाई में जा गिरेंगे। वहीं जब बस सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में पहुंची तब “जीत कोच” सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ मौके की तरफ भागी और मृतकों-घायलों को बस से निकाला।

बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

इस हादसे की पूरी जानकारी देते हुए सिरमौर के SP निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि, “सिरमौर जिले में हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस के सड़क से नीचे गिरने से हुए हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।”

