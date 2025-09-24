Uttar Pradesh

तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

Ajay Yadav24 September 2025 - 7:35 AM
2 minutes read
UP Weather Update :
तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में मौसम शुष्क, तापमान 36 डिग्री से ऊपर
  • 24 सितंबर को पूर्वांचल में हल्की बारिश संभव
  • तेज बारिश या वज्रपात की कोई चेतावनी नहीं
  • 26 सितंबर से दोनों संभागों में बारिश बढ़ेगी
  • 29 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार

UP Weather Update : इन दिनों उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप निकलने के कारण तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज 24 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में पूर्वांचल में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

तेज बारिश या वज्रपात की चेतावनी नहीं

इस दौरान प्रदेश के किसी हिस्से में तेज बारिश या मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश में आज सोनभद्र, मीरजापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर और वाराणसी में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, हालांकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है. जिसके चलते तापमान पर भी इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. भारतीय मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं.

26 सितंबर से दोनों संभागों में बारिश

25 सितंबर को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती हैं. वहीं 26 सितंबर को बारिश का सिलसिला पश्चिमी यूपी की ओर भी बढ़ता दिख रहा है. इस दिन प्रदेश के दोनों संभागों में बारिश का अनुमान है. पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है.

प्रदेश में 29 सितंबर तक दोनों सभांगों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि मानसून अब विदा हो चुका है, ऐसे में कहीं भी बहुत तेज बारिश की चेतावनी नहीं है. बीते 24 घंटों में कानपुर और उरई में सबसे अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 36 के पार रहा.

