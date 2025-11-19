New Delhi : ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ और फिट ना रहना चाहता हो, लेकिन आजकल का खान-पान ऐसा है कि ऐसा रह पाना बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि किशोरों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में स्वस्थ जीवनशैली अपनाना ही अपने पास एकमात्र उपाय है। इससे केवल शारीरिक फिटनेस ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ भी बेहतर रहता है। सही जीवनशैली और नियमित व्यायाम से रोगों की संभावना कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।

स्वस्थ और फिट रहने के लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपने जीवनशैली में शामिल करना अति आवश्यक है। जैसें :-

संतुलित आहार:

पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। हर दिन हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और साबुत अनाज का सेवन करें। जंक फूड, ज्यादा तेल और शक्कर से बचें। पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी है।

नियमित व्यायाम:

हर दिन कम से कम 30 मिनट की हल्की या मध्यम एक्सरसाइज करें। इसमें तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग, दौड़ना या साइक्लिंग शामिल हो सकते हैं। व्यायाम से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है।

पर्याप्त नींद:

7–8 घंटे की नींद लें। नींद की कमी से मानसिक तनाव बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।

मानसिक स्वास्थ्य:

ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। ये तनाव कम करती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं।

सकारात्मक जीवनशैली:

धूम्रपान और शराब से बचें। सामाजिक जीवन में संतुलन रखें और खुश रहने की आदत डालें।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छोटे‑छोटे बदलाव जीवन को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करते हैं।

यह भी पढ़ें अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म “De De Pyaar De 2” मचा रही है तहलका, जानें अब तक की कमाई और फिल्म की कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप