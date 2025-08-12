Uncategorized

सबसे कम उम्र में दी थी शहादत, जानें क्या है देवरिया के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की कहानी?

Avinay Mishra12 August 2025 - 3:31 PM
2 minutes read

Ramchandra Vidyarthi : भारत की आजादी के लिए हजारों, लाखों लोगों ने शहादत दी. एक ऐसा ही देशभक्त, जो महज 13 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया. अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी. गांधी जी के आंदोलन का असर हुआ. अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था. ऐसा बताया जाता है कि वे कक्षा 5 के छात्र थे. 14 अगस्त 1942 को वे स्कूल से भागकर देवरिया पहुंचे. कचहरी की छत पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लगा हुआ था.

उसे फाड़कर फेंक दिया. अंग्रेजों ने विद्यार्थी पर धुआंदार गोलियां चलाईं. विद्यार्थी गोलियों से छलनी हो गए. इसके बाद भी वह तिरंगा फहराने में सफल रहे. रामचंद्र विधार्थी की शहादत देशभर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी थी. यह खबर हर जगह फैल गई थी. उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी. सब अपने वीर पुत्र को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े थे. इस घटना ने युवाओं में जोश भरा और देशभक्ति की भावना को जगाने में अहम रोल अदा किया.

सबसे कम उम्र में बलिदान देने वाले रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को देवरिया तहसील के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था. बचपन में वह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार की बातें सुना करते थे और देखा भी. जिसने उनके मन में देश प्रेम की भावना को जगा दिया. उनके परिवार की बात करें तो पूरा परिवार देशभक्त था, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की. आज स्कूल को शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है.

रामचंद्र विद्यार्थी स्कूल से भागकर आए थे देवरिया

दरअसल, साल 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ों अभियान ने तेज गति पकड़ ली थी. देवरिया जिला भी इससे पीछे नहीं था. जगह – जगह क्रातिकारियों की सभा बुलाई जा रही थी. रामचंद्र विद्यार्थी भी स्कूल से भागकर देवरिया आ गए थे. इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज सैनिक भी मुस्तैद थे. बताते चलें कि गाजियाबाद में 14 तारीख को अमर शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया जायेगा.

कार्यक्रम संयोजक प्रजापति इंदर बजरंगी, युवा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन (पंजीo) ने बताया कि इस अवसर पर समाज के लोग उपस्थित होकर रामचंद्र विद्यार्थी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर विचार प्रकट करेंगे। संगठन के संस्थापक सत्यनारायण प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष सतीश चन्द्र प्रजापति सहित वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

पूरा परिवार था देशभक्त

आपको बता दें कि रामचंद्र विद्यार्थी के पिता बाबूलाल प्रजापति व मां मोती रानी के अलावा उनके बाबा भर्दुल प्रजापति के अंदर भी देश को आजाद कराने की ललक थी. इनके पुश्तैनी कारोबार की बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाना था.

यह भी पढ़ें : BCCI का बड़ा बयान: 2027 वर्ल्ड कप में रोहित-कोहली की राह मुश्किल, रखी यह शर्त

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra12 August 2025 - 3:31 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हिमाचल में BJP का विरोध! मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाए गए

हिमाचल में BJP का विरोध! मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाए गए

25 July 2025 - 6:40 PM
Photo of उत्तर प्रदेश के 150 से अधिक स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी ATS

उत्तर प्रदेश के 150 से अधिक स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी ATS

23 July 2025 - 5:05 PM
Photo of गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल : सरकार की तानाशाही के खिलाफ उठाएंगे आवाज

गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल : सरकार की तानाशाही के खिलाफ उठाएंगे आवाज

22 July 2025 - 6:55 PM
Photo of देश ही नहीं दुनिया का पेट भर सकता है उत्तर प्रदेश : CM योगी

देश ही नहीं दुनिया का पेट भर सकता है उत्तर प्रदेश : CM योगी

22 July 2025 - 5:06 PM
Photo of चौथे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका! दो अहम खिलाड़ी टीम से बाहर

चौथे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका! दो अहम खिलाड़ी टीम से बाहर

21 July 2025 - 5:14 PM
Photo of SDM को फोन पर धमकी: ‘सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा’ – बांदा में बीजेपी विधायक का बुलडोजर पर बवाल!

SDM को फोन पर धमकी: ‘सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा’ – बांदा में बीजेपी विधायक का बुलडोजर पर बवाल!

14 July 2025 - 8:21 PM
Photo of रोहिणी सेक्टर-20 में नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ: मंत्री रविन्द्र इंद्राज

रोहिणी सेक्टर-20 में नई पेयजल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ: मंत्री रविन्द्र इंद्राज

13 July 2025 - 11:06 PM
Photo of पौधारोपण अभियान को मिल रही गति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क मैदान में सक्रिय

पौधारोपण अभियान को मिल रही गति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क मैदान में सक्रिय

11 July 2025 - 3:17 PM
Photo of 26/11 का बड़ा खुलासा: पाक सेना का एजेंट था तहव्वुर राणा, हमले के वक्त मुंबई में ही था मौजूद!

26/11 का बड़ा खुलासा: पाक सेना का एजेंट था तहव्वुर राणा, हमले के वक्त मुंबई में ही था मौजूद!

7 July 2025 - 5:18 PM
Photo of संजीव अरोड़ा ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

संजीव अरोड़ा ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

4 July 2025 - 9:30 PM
Back to top button