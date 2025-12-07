Punjab

हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

Karan Panchal7 December 2025 - 4:16 PM
2 minutes read
Nangal Land Dispute
हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

Nangal Land Dispute : नंगल वासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख़्त रुख अपनाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने लंबे समय से चले आ रहे ज़मीन विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने का दृढ़ निश्चय किया है।

हरजोत बैंस ने नंगल शहर से अपने गहरे भावनात्मक संबंधों को व्यक्त करते हुए इसे “पंजाब और देश का सबसे सुंदर शहर” बताया। उन्होंने कहा कि नंगल के लोगों की रोज़ी-रोटी को बचाना उनका प्रथम दायित्व है। किल्न एरिया बाज़ार और पहाड़ी मार्केट जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर बीबीएमबी द्वारा किया जा रहा ज़मीन का दावा पूरी तरह अनुचित है और शहर की जीवन-रेखा के लिए बड़ा ख़तरा भी।

छत और आजीविका का डर

एक वीडियो संदेश में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाल ही में उन्होंने नंगल के बुज़ुर्गों और दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह जानकर उन्हें गहरा दु:ख पहुंचा कि लोग कई दशकों से भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि उनकी छत और आजीविका किसी भी समय छिन सकती है, जो कि बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक दुकान से जुड़ा हाई कोर्ट का आदेश इस मामले के तत्काल समाधान की ज़रूरत को और स्पष्ट करता है।

नंगल का बेटा होने के नाते…

नंगलवासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, “आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, वह मेरे लिए आदेश है। नंगल का बेटा होने के नाते, यहां की हर छत और हर दुकान की सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी है।

ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच

इस विवाद के त्वरित समाधान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स बैंस ने बताया कि एडवोकेट जनरल सहित पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच कर आगे की कार्यवाही को गति देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह वे नंगलवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से भी मुलाकात करेंगे।

कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से समाधान

उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित ज़मीन पंजाब सरकार की है और बीबीएमबी द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मंत्री बैंस ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नंगलवासियों के अधिकार बहाल करना और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें- स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 December 2025 - 4:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

7 December 2025 - 3:21 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

7 December 2025 - 3:15 PM
Photo of Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

7 December 2025 - 2:57 PM
Photo of जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

7 December 2025 - 12:11 PM
Photo of श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

7 December 2025 - 10:44 AM
Photo of हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

7 December 2025 - 10:08 AM
Photo of पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

7 December 2025 - 9:07 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

6 December 2025 - 7:17 PM
Photo of “सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

“सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

6 December 2025 - 2:51 PM
Photo of पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने को तैयार

पंजाब में नशा विरोधी मुहिम के 279वें दिन 79 तस्कर गिरफ्तार, 284 जगहों पर छापेमारी, 29 लोग नशा छोड़ने को तैयार

6 December 2025 - 1:12 PM
Back to top button