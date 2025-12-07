बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

Ajay Yadav7 December 2025 - 3:51 PM
1 minute read
Smriti Mandhana :

Smriti Mandhana : क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ टूट गई है. मंधाना ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया था और टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. लंबे समय तक निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों के बीच, मंधाना ने अब साफ किया कि उनका रिश्ता पलाश मुच्छल के साथ समाप्त हो गया है.

स्मृति मंधाना ने पोस्ट किया कि

स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी जिंदगी को लेकर कई बातें चल रही थीं. वह निजी स्वभाव की हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती थीं, लेकिन अब यह बताना जरूरी है कि उनकी शादी रद्द हो चुकी है, उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें समय दें, ताकि वे इस स्थिति से निपट सकें और आगे बढ़ सकें.

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का छलका दर्द

वहीं म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि ”उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और पर्सनल रिलेशनशिप में पीछे हटने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि अफवाहों पर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है. यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय है. और वह अपने विश्वासों को बनाए रखते हुए इस फेज से गरिमापूर्वक निपटेंगे.

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होनी वाली थी लेकिन आखिरी समय पर शादी पोस्टपोन हो गई थी. शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे थे. इन सब के बारे में भी पलाश ने अपनी सोशल मिडिया पोस्ट में बात की है.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 December 2025 - 3:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

7 December 2025 - 2:31 PM
Photo of इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

7 December 2025 - 1:51 PM
Photo of गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

7 December 2025 - 12:45 PM
Photo of गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

7 December 2025 - 7:54 AM
Photo of बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

6 December 2025 - 5:34 PM
Photo of पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

6 December 2025 - 4:48 PM
Photo of IndiGo यात्रियों के लिए राहत की ख़बर, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिटर्न, सरकार ने जारी किया आदेश

IndiGo यात्रियों के लिए राहत की ख़बर, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिटर्न, सरकार ने जारी किया आदेश

6 December 2025 - 4:22 PM
Photo of भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

6 December 2025 - 12:59 PM
Photo of इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

6 December 2025 - 12:26 PM
Photo of दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को भेजा नोटिस, वित्तीय लेन-देन की डिटेल्स तलब

दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को भेजा नोटिस, वित्तीय लेन-देन की डिटेल्स तलब

6 December 2025 - 10:36 AM
Back to top button