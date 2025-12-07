Smriti Mandhana : क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ टूट गई है. मंधाना ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया था और टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. लंबे समय तक निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों के बीच, मंधाना ने अब साफ किया कि उनका रिश्ता पलाश मुच्छल के साथ समाप्त हो गया है.

स्मृति मंधाना ने पोस्ट किया कि

स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी जिंदगी को लेकर कई बातें चल रही थीं. वह निजी स्वभाव की हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती थीं, लेकिन अब यह बताना जरूरी है कि उनकी शादी रद्द हो चुकी है, उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें समय दें, ताकि वे इस स्थिति से निपट सकें और आगे बढ़ सकें.

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का छलका दर्द

वहीं म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि ”उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और पर्सनल रिलेशनशिप में पीछे हटने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि अफवाहों पर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है. यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय है. और वह अपने विश्वासों को बनाए रखते हुए इस फेज से गरिमापूर्वक निपटेंगे.

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होनी वाली थी लेकिन आखिरी समय पर शादी पोस्टपोन हो गई थी. शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे थे. इन सब के बारे में भी पलाश ने अपनी सोशल मिडिया पोस्ट में बात की है.

