Hamirpur : अभी हाल ही में जयपुर में एक अनियंत्रित डंपर ने 14 लोगों को रौंदकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही लगभग 17 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं अब घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है जहां एक ट्रक चालक ने 3 युवकों को रौंद दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद ड्राइवर की लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरु कर दिया। मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लोगों ने रोड जाम कर पथराव करना शुरु कर दिया। लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि वे आस-पास की चीजों को नुकसान पहुंचाने लगे। इससे राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ना पड़ा। वहीं हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव का है मामला

दरअसल, ये घटना हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव की है जहां गुरुवार की दोपहर ट्रक की लापरवाही से हुई तीन लोगों की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार तीन मजदूर काम खत्म कर घर लौट रहे थे। वे जैसे ही बसेला गांव पहुंचे तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा भीषण होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर की पथराव

तीनों युवकों की मौत की खबर फैलते ही स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुर कर दिए। परिजन शवों को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और परिजनों के साथ गांव वालों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कुछ वाहनों को भी क्षति पहुंचा है।

कार्रवाई का आश्वासन

वहीं स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बेकाबू लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। स्तिथि को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम राठ, सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।

यह भी पढ़ें नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस पर कल पंजाब के इन जिलों में आयोजित होगा लाइट एंड साउंड शो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप





