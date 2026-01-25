Gujarat

Karan Panchal25 January 2026 - 5:56 PM
1 minute read
Gujarat Accident
Gujarat Accident : गुजरात के बनासकांठा जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जहां रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने इनोवा कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अमीरगढ़ के पास आबू हाईवे इकबालगढ़ गांव के पास शाम करीब 7 बजे हुई।

कार के उड़े परखच्चे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के नौ लोग एक मरीज के इलाज के लिए कार से पालनपुर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चला रहे प्रकाश कलावंत समेत छह लोगों की जान चली गई।

ट्रक चालक मौके से फरार

सूचना मिलते ही अमीरगढ़ पीआई (PI) बी.डी. गोहिल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हासदे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की आगामी जांच जारी है।

