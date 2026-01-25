Other Statesराष्ट्रीय

Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

Karan Panchal25 January 2026 - 3:20 PM
1 minute read
Mumbai Murder Case
Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर का यात्रा करना जानलेवा बन गया। ट्रेन से उतरते समय मामूली कहासुनी पर प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। इस मामले का CCTV वीडियो भी सामने आया है। जिसके आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया।

धारदार हथियार से किया वार

बता दें कि यह घटना मालाड रेलवे स्टेशन पर हुई। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर का नाम आलोक कुमार सिंह है। पुलिस ने बताया कि मालाड रेलवे स्टेशन पर आलोक कुमार और आरोपी के बीच ट्रेन से उतरने को लेकर कहासुनी हो गई, जिस दौरान आरोपी ने प्रोफेसर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। जिसके बाद आलोक कुमार की मृत्यु हो गई। हमला करने के बाद आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया।

आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना पाकर पुलिस की टिम मौके पर पहुंची, और आरोपी की तलाश में जुट गई। जिसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरों की मदद ली। CCTV फुटेज में सफेद शर्ट और नीली जींस पहने एक व्यक्ति को हमले के तुरंत बाद फुट ओवरब्रिज से भागते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हमले की क्रूरता को देखते हुए पुलिस इसे मामूली बात नहीं मान रही। इसे लेकर आगे की जांच चल रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी का नाम ओमकार एकनाथ शिंदे है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। पुलिस ने आरोपी को कुरार विलेज, मालाड पूर्व क्षेत्र से हिरासत में लिया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें- श्री नांदेड़ साहिब को लेकर CM मान का बड़ा फैसला, पवित्र शहर बनाने की मांग उठाएगी पंजाब सरकार

Karan Panchal25 January 2026 - 3:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of श्री नांदेड़ साहिब को लेकर CM मान का बड़ा फैसला, पवित्र शहर बनाने की मांग उठाएगी पंजाब सरकार

श्री नांदेड़ साहिब को लेकर CM मान का बड़ा फैसला, पवित्र शहर बनाने की मांग उठाएगी पंजाब सरकार

25 January 2026 - 2:50 PM
Photo of “सात पीढ़ियां भी आएं, महाराष्ट्र हरा नहीं होगा” – नवनीत राणा ने इम्तियाज जलील को दी चेतावनी

“सात पीढ़ियां भी आएं, महाराष्ट्र हरा नहीं होगा” – नवनीत राणा ने इम्तियाज जलील को दी चेतावनी

25 January 2026 - 1:10 PM
Photo of SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

24 January 2026 - 7:40 PM
Photo of Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

24 January 2026 - 6:42 PM
Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

24 January 2026 - 3:50 PM
Photo of देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

24 January 2026 - 3:06 PM
Photo of पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

24 January 2026 - 2:00 PM
Photo of गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

24 January 2026 - 12:57 PM
Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

23 January 2026 - 5:51 PM
Photo of प्रेम विवाद में युवक की निर्मम हत्या, शव को आरा मशीन से काटकर नदी और तालाब में फेंका

प्रेम विवाद में युवक की निर्मम हत्या, शव को आरा मशीन से काटकर नदी और तालाब में फेंका

23 January 2026 - 3:21 PM
Back to top button