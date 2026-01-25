Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर का यात्रा करना जानलेवा बन गया। ट्रेन से उतरते समय मामूली कहासुनी पर प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। इस मामले का CCTV वीडियो भी सामने आया है। जिसके आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया।

धारदार हथियार से किया वार

बता दें कि यह घटना मालाड रेलवे स्टेशन पर हुई। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर का नाम आलोक कुमार सिंह है। पुलिस ने बताया कि मालाड रेलवे स्टेशन पर आलोक कुमार और आरोपी के बीच ट्रेन से उतरने को लेकर कहासुनी हो गई, जिस दौरान आरोपी ने प्रोफेसर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। जिसके बाद आलोक कुमार की मृत्यु हो गई। हमला करने के बाद आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया।

आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना पाकर पुलिस की टिम मौके पर पहुंची, और आरोपी की तलाश में जुट गई। जिसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरों की मदद ली। CCTV फुटेज में सफेद शर्ट और नीली जींस पहने एक व्यक्ति को हमले के तुरंत बाद फुट ओवरब्रिज से भागते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हमले की क्रूरता को देखते हुए पुलिस इसे मामूली बात नहीं मान रही। इसे लेकर आगे की जांच चल रही है।

Malad Railway Station : लोकलमधून उतरण्यावरुन किरकोळ वाद, मुंबईतल्या स्टेशनवर भरदिवसा प्राध्यापकाला संपवलं; आरोपीचा पळतानाचा Video समोर pic.twitter.com/4ZQ9duBU3J — Maharashtra Times (@mataonline) January 25, 2026

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी का नाम ओमकार एकनाथ शिंदे है, जिसकी उम्र 27 वर्ष है। पुलिस ने आरोपी को कुरार विलेज, मालाड पूर्व क्षेत्र से हिरासत में लिया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

