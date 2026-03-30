Gujaratराज्य

गुजरात में गर्मी के बीच अचानक बारिश का अलर्ट, 5 अप्रैल तक रहेगा मौसम का मिजाज

Ajay Yadav30 March 2026 - 3:34 PM
1 minute read
Gujarat Weather :
गुजरात में गर्मी के बीच अचानक बारिश का अलर्ट

Gujarat Weather : गुजरात में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश की संभावना जताई है. अत्यधिक गर्मी के बीच अचानक बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है. अनुमान है कि 5 अप्रैल तक राज्य में वातावरण में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

अहमदाबाद समेत कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश होगी.

प्रभावित जिलों की सूची

आज बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, दाहोद, महीसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में बारिश की संभावना जताई गई है.

2-3 अप्रैल में मौसम में बदलाव का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी 2 और 3 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है. प्री-मानसून सीजन की शुरूआत के साथ, पूरे देश में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज हवा, बिजली व ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण अगले चार दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें- Haryana News : गोहाना में सीएम सैनी की बड़ी घोषणाएं, 113 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 March 2026 - 3:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of तेज लहरों में फंसे दो पर्यटक, समुद्र में नहाने के दौरान हुई मौत

तेज लहरों में फंसे दो पर्यटक, समुद्र में नहाने के दौरान हुई मौत

30 March 2026 - 3:13 PM
Photo of भोपाल एयरपोर्ट पर अब बिना दस्तावेज के भी हो सकेगी फ्लाइट, नई सुविधा शुरू

भोपाल एयरपोर्ट पर अब बिना दस्तावेज के भी हो सकेगी फ्लाइट, नई सुविधा शुरू

30 March 2026 - 1:04 PM
Photo of यूपीपीएससी पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी, 932 सफल अभ्यर्थियों में बेटियों ने मचाया तहलका

यूपीपीएससी पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी, 932 सफल अभ्यर्थियों में बेटियों ने मचाया तहलका

30 March 2026 - 12:48 PM
Photo of राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

30 March 2026 - 12:37 PM
Photo of नीतीश कुमार और नितिन नबीन ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा

नीतीश कुमार और नितिन नबीन ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा

30 March 2026 - 12:13 PM
Photo of “गैंगस्टरों ते वार” का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

“गैंगस्टरों ते वार” का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

30 March 2026 - 11:56 AM
Photo of भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पड़ोले का सड़क हादसा, संसद सत्र के लिए दिल्ली जा रहे थे

भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पड़ोले का सड़क हादसा, संसद सत्र के लिए दिल्ली जा रहे थे

30 March 2026 - 11:37 AM
Photo of अमृतसर में गोल्डी ढिल्लों मॉड्यूल से संबंधित दो आधुनिक सब-मशीन गन बरामद

अमृतसर में गोल्डी ढिल्लों मॉड्यूल से संबंधित दो आधुनिक सब-मशीन गन बरामद

30 March 2026 - 11:07 AM
Photo of नक्सल खत्म करने की डेडलाइन करीब, लेकिन 13 साल बाद भी झीरम घाटी का खौफ कायम- जानें वजह

नक्सल खत्म करने की डेडलाइन करीब, लेकिन 13 साल बाद भी झीरम घाटी का खौफ कायम- जानें वजह

30 March 2026 - 10:45 AM
Photo of पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

30 March 2026 - 10:04 AM
Back to top button