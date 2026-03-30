Gujarat Weather : गुजरात में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश की संभावना जताई है. अत्यधिक गर्मी के बीच अचानक बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है. अनुमान है कि 5 अप्रैल तक राज्य में वातावरण में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

अहमदाबाद समेत कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश होगी.

प्रभावित जिलों की सूची

आज बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, दाहोद, महीसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में बारिश की संभावना जताई गई है.

2-3 अप्रैल में मौसम में बदलाव का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी 2 और 3 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है. प्री-मानसून सीजन की शुरूआत के साथ, पूरे देश में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज हवा, बिजली व ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण अगले चार दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी.

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