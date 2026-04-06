गुजरात में 10 रुपये के लिए लकवाग्रस्त व्यक्ति की हत्या, गांव में मचा शोक

Gujarat Murder Case : गुजरात के नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा थाना क्षेत्र के भादरवा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 41 वर्षीय राजेश तडवी, जो लकवे से पीड़ित थे, की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

बस स्टैंड के पास एक दुकान…

जानकारी के अनुसार, राजेश रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। घटना वाले दिन वह बस स्टैंड के पास एक दुकान से सामान लेकर धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही धर्मेंद्र तडवी उनके पास आए और 10 रुपये की मांग की। जब राजेश पैसे देने में असमर्थ रहे, तो आरोपी गुस्से में हिंसक हो गया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

धर्मेंद्र ने राजेश को धक्का देकर सड़क पर गिराया और उनकी छाती और गर्दन पर मारपीट की। अंत में उसने उनका गला दबाकर जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र तडवी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।

परिवार में छाया मातम

मृतक के परिवार में मातम छा गया है। राजेश पहले ही जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे और इस अमानवीय घटना ने उनके परिजनों और गांववासियों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

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