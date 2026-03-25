खेत-खलिहान

घर पर आसानी से उगाएं शिमला मिर्च, जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी टिप्स

Shanti Kumari25 March 2026 - 4:38 PM
1 minute read
Capsicum

Capsicum Farming: अक्सर लोगों के दिमाग में आता है क्या घर में शिमला मिर्च उगा सकते हैं? लेकिन शायद ही किसी को पता होता है कि घर में शिमला मिर्च उगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले 10–14 इंच गहरा गमला चुनें, जिसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था हो। मिट्टी तैयार करने के लिए 50% बगीचे की मिट्टी, 25% जैविक खाद (जैसे वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद) और 25% रेत या कोकोपीट मिलाना बेहतर रहता है, ताकि मिट्टी हल्की और जलनिकासी वाली बनी रहे।

बीज बोने की सही विधि

शिमला मिर्च के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज लें या बाजार की पकी मिर्च के सूखे बीज भी उपयोग कर सकते हैं। बीजों को लगभग 0.5 सेमी गहराई में बोएं और हल्की सिंचाई करें। इसके बाद मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें।

धूप और स्थान का ध्यान रखें

पौधे को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 5–6 घंटे की धूप मिल सके। पर्याप्त धूप पौधे की वृद्धि और फल बनने के लिए जरूरी होती है। शुरुआती दिनों में 3–4 घंटे की सुबह की धूप भी पर्याप्त मानी जाती है।

अंकुरण और पौधे की देखभाल

बीज बोने के लगभग 8–10 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। जब पौधे 4–5 इंच तक बढ़ जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में स्थानांतरित कर दें। इस दौरान पौधों को सहारा देना और नियमित देखभाल करना जरूरी है।

खाद और सिंचाई का संतुलन

हर 20–25 दिन में जैविक खाद डालना पौधे के विकास के लिए लाभदायक होता है। पानी नियमित दें, लेकिन ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए।

फसल तैयार होने का समय

लगभग 55–60 दिनों में पौधे पर फूल और उसके बाद फल आने लगते हैं। जब शिमला मिर्च पूरी तरह विकसित होकर चमकदार दिखने लगे, तब उसे तोड़ सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं।

ये भी पढ़ें – नई हवाई कनेक्टिविटी से बस्तर को राहत, जगदलपुर–दिल्ली रूट फिलहाल बंद

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Shanti Kumari25 March 2026 - 4:38 PM
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