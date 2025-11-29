Uttar Pradesh

ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड : चार्जशीट में पति के अवैध संबंध और परिवार पर आरोप

29 November 2025
UP News
UP News : ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की हत्याकांड मामले में कासना कोतवाली पुलिस सूरजपुर जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने चार्जशीट में निक्की के पति विपिन, जेठ, सास और ससुर को आरोपी बनाया है. मामले में पति के अन्य महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों को भी पुलिस ने आरोपों का आधार बनाया है.

घटना के दौरान सोशल मीडिया पर विपिन के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंधों के वीडियो भी वायरल हुए थे. बताया गया है कि यह जानकारी मिलने के बाद विपिन निक्की के साथ लगातार मारपीट करता था. पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है. आरोप है कि जब निक्की अपने जेठ, सास और ससुर से शिकायत करती, तो वे सभी उसके साथ अभद्र व्यवहार करते और हमेशा उसके पति का समर्थन करते थे.

पार्लर विवाद में बहनों को प्रताड़ित

वहीं ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई और दोनों बहनों के आत्मनिर्भर होने से परिवार के सदस्य खुश नहीं थे. पार्लर का प्रचार सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर करने पर उन्हें रोका जाता था. इस दौरान विपिन के एक अन्य युवती के साथ अवैध संबंध बन गए. विरोध करने पर निक्की और उसकी बहन कंचन को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. दोनों बहनों के मायके जाने पर आरोपी पक्ष की तरफ से करीब 45 लोगों के साथ पंचायत भी बुलाई.

चार्जशीट पर कोर्ट की नजर

बता दें कि दादरी के रूपवास गांव की निक्की और उसकी बहन की शादी 9 सितंबर 2016 को सिरसा गांव के विपिन भाटी और उसके भाई रोहित से हुई थी. निक्की की मौत के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आया, जिससे पुलिस पर कार्रवाई का दबाब बढ़ गया. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है. इस पूरे मामले में निक्की का छह साल का बेटा मुख्य गवाह है और उसकी गवाही से केस का रुख बदल भी सकता है.

