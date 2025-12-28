राष्ट्रीयस्वास्थ्य

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

Ajay Yadav28 December 2025 - 1:27 PM
Gond Ladoo Recipe :
Gond Ladoo Recipe : क्या आप जानते हैं कि गोंद के लड्डू आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं? ये शरीर को ताकत देने के साथ-साथ कई सकारात्मक लाभ पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं इन्हें घर पर आसानी से बनाने का सरल तरीका.

गोंद के लड्डू पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन्हें नियमित रूप से खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर में ऊर्जा और ताकत बढ़ती है, और हड्डियों को भी मजबूती मिलती है. सर्दियों में ये लड्डू शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार साबित होते हैं. साथ ही, पेट की सेहत के लिए भी गोंद के लड्डू काफी लाभकारी हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को इनका स्वाद बेहद पसंद आता है. आइए जानते हैं, सेहत के लिए फायदेमंद इन लड्डुओं को बनाने की आसान रेसिपी.

  • सबसे पहले एक बर्तन में डेढ़ से दो कप गेहूं का आटा लें. इसके बाद आटे में एक कप दूध या एक कप घी डालकर इसे अच्छे से मिला लें.
  • इस मिश्रण को अच्छी तरह दबाकर लगभग आधे घंटे के लिए अलग रख दें ताकि यह सेट हो जाए. इसी दौरान 50-50 ग्राम काजू, बादाम, अखरोट और मखानों को हल्का सा भून ले.
  • इसके बाद एक कप गोंद को भी हल्का सा भून लें. फिर आटे वाले मिश्रण को छानकर धीमी आंच पर लगभग 20 मिनट तक भूनें.
  • जब मिक्सचर का रंग हल्का भूरा हो जाए, तब आप इसमें कसा हुआ नारियल और खसखस मिला सकते हैं. भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर इस मिक्सचर में मिला लीजिए.
  • भूने हुए गोंद को कूटकर इस मिश्रण में डालें. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, सूखा अदरक पाउडर और किशमिश मिला दें.
  • अंत में गुड़ को पिघलाकर इस मिश्रण में डाल दें. अब आपका गोंद का लड्डू मिश्रण पूरी तरह तैयार है. बस, इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बना लें.


    ये भी पढ़ें- 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

