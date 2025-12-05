Uttar Pradesh

आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

Ajay Yadav5 December 2025 - 3:41 PM
1 minute read
Azamgarh News :
आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

फटाफट पढ़ें:

  • आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामला
  • बीपेंद्र सिंह पर रिकॉर्ड न पेश करने का आरोप
  • 3.28 लाख बोतल कफ सिरप खरीदी गई
  • आरोपी घर और दुकान पर नहीं मिला
  • पुलिस जांच और तलाश अभी जारी

Azamgarh News : आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में कोडिंग कफ सिरप से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है. ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा की तहरीर पर जेठारी, नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. ये मामला कोडिंग कफ सिरप की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने से जुड़ा है.

ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने पुलिस को तहरीर में बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठारी, नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह की मार्टिनगंज के बनगांव में ए एस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर है, उन्होंने आजमगढ़ की दो, बस्ती की तीन और जौनपुर की एक फर्म से कुल 3 लाख 28 हजार बोतल कोडिंग कफ सिरप खरीदी थी.

आरोपी की तलाश और जांच जारी

28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई. पूछताछ पर मकान मालिक ने बताया कि वह एक साल पहले ही दुकान छोड़ चुका है. इसके बाद टीम बीपेंद्र सिंह के घर गई, लेकिन वहां भी वह मौजूद नहीं था. कई बार फोन कॉल की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए खरीद-बिक्री का विवरण मांगा गया, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया. साथ ही, जीएसटी विवरण और अकाउंट भी प्रस्तुत नहीं किए गए. ऐसे हालात में कोडिंग कफ सिरप के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है.

जांच जारी और आरोपी-संदिग्धों की तलाश

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. साथ ही फर्जी कफ सिरप के मामले में अन्य संदिग्धों के संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 December 2025 - 3:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

5 December 2025 - 2:31 PM
Photo of नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

5 December 2025 - 12:51 PM
Photo of यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

5 December 2025 - 7:52 AM
Photo of कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

4 December 2025 - 2:18 PM
Photo of अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

4 December 2025 - 11:51 AM
Photo of आजम खान और बेटे ने परिवार से मिलने से किया इनकार, यूपी के सियासत में चर्चा

आजम खान और बेटे ने परिवार से मिलने से किया इनकार, यूपी के सियासत में चर्चा

4 December 2025 - 10:13 AM
Photo of जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

4 December 2025 - 7:52 AM
Photo of कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा : आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की एंट्री

कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा : आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की एंट्री

3 December 2025 - 1:52 PM
Photo of BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

3 December 2025 - 10:15 AM
Photo of आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

3 December 2025 - 9:33 AM
Back to top button