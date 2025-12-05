फटाफट पढ़ें:

आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामला

बीपेंद्र सिंह पर रिकॉर्ड न पेश करने का आरोप

3.28 लाख बोतल कफ सिरप खरीदी गई

आरोपी घर और दुकान पर नहीं मिला

पुलिस जांच और तलाश अभी जारी

Azamgarh News : आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में कोडिंग कफ सिरप से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है. ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा की तहरीर पर जेठारी, नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. ये मामला कोडिंग कफ सिरप की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने से जुड़ा है.

ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने पुलिस को तहरीर में बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठारी, नर्वे निवासी बीपेंद्र सिंह की मार्टिनगंज के बनगांव में ए एस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर है, उन्होंने आजमगढ़ की दो, बस्ती की तीन और जौनपुर की एक फर्म से कुल 3 लाख 28 हजार बोतल कोडिंग कफ सिरप खरीदी थी.

आरोपी की तलाश और जांच जारी

28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई. पूछताछ पर मकान मालिक ने बताया कि वह एक साल पहले ही दुकान छोड़ चुका है. इसके बाद टीम बीपेंद्र सिंह के घर गई, लेकिन वहां भी वह मौजूद नहीं था. कई बार फोन कॉल की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए खरीद-बिक्री का विवरण मांगा गया, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया. साथ ही, जीएसटी विवरण और अकाउंट भी प्रस्तुत नहीं किए गए. ऐसे हालात में कोडिंग कफ सिरप के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है.

जांच जारी और आरोपी-संदिग्धों की तलाश

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. साथ ही फर्जी कफ सिरप के मामले में अन्य संदिग्धों के संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है.

