Other States

जम्मू-कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- “सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा”

Ajay Yadav22 September 2025 - 2:54 PM
2 minutes read
Jammu-Kashmir :
जम्मू-कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- "सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा"

फटाफट पढ़ें

  • फारूक ने कहा, सरकार चलाना मुश्किल है।
  • राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी है।
  • दिल्ली पर इस मुद्दे दबाव बढ़ाना चाहिए।
  • यासीन Malik मामले पर कोई जवाब नहीं।
  • मेहराज Malik पर PSA गलत है।

Jammu-Kashmir : नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार, 22 सितंबर को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाना बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य को दर्जा वापस दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा, “राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं कि इसे बहाल किया जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि इस मांग के लिए दिल्ली पर दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

जीएसटी कटौती पर फारूक का तंज

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन हमें सरकार चलानी ही होगी.” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के दर्जे के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मुद्दे पर सवाल किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ” यह मामला अदालत में है और इसका फैसला भी अदालत ही करेगी.” डोडा विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) पर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी असहमति जताई, हालांकि उन्होंने विधायक के शब्दों के चयन की आलोचना की.

विधायक की अभद्र भाषा की भी की आलोचना

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “मेहराज मलिक पर लगाया गया पीएसए सही नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उपयोग की गई अभद्र भाषा भी गलत थी. इस मामले में हमारा कोई अधिकार नहीं है; यह अधिकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है.”

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया. इसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है. सरकार का कहना है कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 September 2025 - 2:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीएम स्टालिन ने मुसलमानों पर किया चौंकाने वाला खुलासा, CAA, वक्फ और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान

सीएम स्टालिन ने मुसलमानों पर किया चौंकाने वाला खुलासा, CAA, वक्फ और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान

22 September 2025 - 3:03 PM
Photo of सुप्रिया सुले ने आरक्षण पर संवेदनशील बहस की मांग की, कहा केवल जरूरतमंदों को मिले लाभ

सुप्रिया सुले ने आरक्षण पर संवेदनशील बहस की मांग की, कहा केवल जरूरतमंदों को मिले लाभ

21 September 2025 - 3:32 PM
Photo of जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, संजय राउत ने राहुल गांधी का किया बचाव

जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, संजय राउत ने राहुल गांधी का किया बचाव

20 September 2025 - 12:32 PM
Photo of जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

20 September 2025 - 11:49 AM
Photo of मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

20 September 2025 - 8:01 AM
Photo of राहुल गांधी के वोट चोरी दावों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब, कहा- ये झूठ और संविधान का अपमान…

राहुल गांधी के वोट चोरी दावों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब, कहा- ये झूठ और संविधान का अपमान…

19 September 2025 - 9:22 AM
Photo of दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

18 September 2025 - 10:00 PM
Photo of अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा

अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा

16 September 2025 - 10:00 PM
Photo of महाराष्ट्र का कार्यभार संभालने ट्रेन से मुंबई रवाना हुए आचार्य देवव्रत, फिर दिखा ‘कॉमन मैन’ अंदाज

महाराष्ट्र का कार्यभार संभालने ट्रेन से मुंबई रवाना हुए आचार्य देवव्रत, फिर दिखा ‘कॉमन मैन’ अंदाज

14 September 2025 - 1:27 PM
Photo of ‘चुल्लूभर पानी में डूब मरो’ एशिया कप में भारत-पाक क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी

‘चुल्लूभर पानी में डूब मरो’ एशिया कप में भारत-पाक क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी

14 September 2025 - 8:51 AM
Back to top button