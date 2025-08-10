Other States

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दूल इलाके में 2-3 आतंकियों को घेरा, गोलीबारी जारी

Ajay Yadav10 August 2025 - 10:44 AM
2 minutes read
Jammu Kashmir :
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दूल इलाके में 2-3 आतंकियों को घेरा, गोलीबारी जारी

फटाफट पढ़ें

  • किश्तवाड़ में मुठभेड़, 2-3 आतंकियों को घेरा
  • कुलगाम ऑपरेशन में 2 जवान शहीद
  • दूल इलाके में सेना का तलाशी अभियान शुरू
  • अखल में दो आतंकवादी मारे गए, पहचान नहीं हुई
  • चिनार कोर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Jammu Kashmir : रविवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सेना के जवानों ने सतर्कता से आतंकवादियों से संपर्क किया और दूल इलाके में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान, सेना ने दो से तीन आतंकियों को घेर लिया. आतंकवादी छिपकर गोलीबारी करने लगे. जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुल क्षेत्र में सेना के जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. और इस समय गोलीबारी जारी है.

कुलगाम ऑपरेशन में 2 जवान शहीद

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी ऑपरेशन अखल में शनिवार को भी गोलीबारी का सिससिला जारी रहा, जो नौवें दिन तक चला. रातभर हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए और दो घायल हो गए. अधिकारियों के अनुसार यह अभियान घाटी में चलाए जा रहे सबसे लंबे आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक है. अखल क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षाबलों ने एक अगस्त को घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया था. अब तक इस अभियान में दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं. लेकिन उनकी पहचान और उनके ग्रुप के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

चिनार कोर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर में सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट कर लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो देश की सेवा में शहीद हुए, उन्होंने कहा कि उनका साहस और निष्ठा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी. इस बीच, अभियान जारी है और रातभर की गोलीबारी में दो और जवान घायल हुए, जिससे कुल घायल जवानों की संख्या नौ हो गई.

यह भी पढ़ें : काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 August 2025 - 10:44 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

9 August 2025 - 7:11 PM
Photo of राहुल गांधी की डिनर पार्टी में उद्धव की सीट पर सियासी घमासान, फडणवीस का तंज, राउत-आदित्य ने किया पलटवार

राहुल गांधी की डिनर पार्टी में उद्धव की सीट पर सियासी घमासान, फडणवीस का तंज, राउत-आदित्य ने किया पलटवार

9 August 2025 - 1:27 PM
Photo of कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

9 August 2025 - 9:31 AM
Photo of राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- ‘दिमाग की चिप चोरी…’

राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- ‘दिमाग की चिप चोरी…’

8 August 2025 - 10:29 AM
Photo of प्रज्वल रेवन्ना के फार्महाउस में छिपी साड़ी ने बलात्कार मामले में उनकी किस्मत कैसे बदल दी, जानें?

प्रज्वल रेवन्ना के फार्महाउस में छिपी साड़ी ने बलात्कार मामले में उनकी किस्मत कैसे बदल दी, जानें?

7 August 2025 - 1:11 PM
Photo of जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो जवानों की मौत, कई घायल

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो जवानों की मौत, कई घायल

7 August 2025 - 12:34 PM
Photo of 370 हटाने के बाद अब बड़ा मोड़! क्या फिर राज्य बनेगा जम्मू-कश्मीर? सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

370 हटाने के बाद अब बड़ा मोड़! क्या फिर राज्य बनेगा जम्मू-कश्मीर? सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

5 August 2025 - 6:21 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर राज्य की बहाली की अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला बोले, “कल कुछ नहीं…”

जम्मू-कश्मीर राज्य की बहाली की अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला बोले, “कल कुछ नहीं…”

5 August 2025 - 9:40 AM
Photo of गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, जानें क्या कहा?

गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, जानें क्या कहा?

4 August 2025 - 3:36 PM
Photo of एयर इंडिया की फ्लाइट में दिखे कॉकरोच, यात्रियों ने की शिकायत, एयरलाइन ने मांगी माफी, जांच शुरू

एयर इंडिया की फ्लाइट में दिखे कॉकरोच, यात्रियों ने की शिकायत, एयरलाइन ने मांगी माफी, जांच शुरू

4 August 2025 - 1:02 PM
Back to top button