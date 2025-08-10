फटाफट पढ़ें

किश्तवाड़ में मुठभेड़, 2-3 आतंकियों को घेरा

कुलगाम ऑपरेशन में 2 जवान शहीद

दूल इलाके में सेना का तलाशी अभियान शुरू

अखल में दो आतंकवादी मारे गए, पहचान नहीं हुई

चिनार कोर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Jammu Kashmir : रविवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सेना के जवानों ने सतर्कता से आतंकवादियों से संपर्क किया और दूल इलाके में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान, सेना ने दो से तीन आतंकियों को घेर लिया. आतंकवादी छिपकर गोलीबारी करने लगे. जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुल क्षेत्र में सेना के जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. और इस समय गोलीबारी जारी है.

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी ऑपरेशन अखल में शनिवार को भी गोलीबारी का सिससिला जारी रहा, जो नौवें दिन तक चला. रातभर हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए और दो घायल हो गए. अधिकारियों के अनुसार यह अभियान घाटी में चलाए जा रहे सबसे लंबे आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक है. अखल क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षाबलों ने एक अगस्त को घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया था. अब तक इस अभियान में दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं. लेकिन उनकी पहचान और उनके ग्रुप के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

चिनार कोर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर में सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट कर लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो देश की सेवा में शहीद हुए, उन्होंने कहा कि उनका साहस और निष्ठा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी. इस बीच, अभियान जारी है और रातभर की गोलीबारी में दो और जवान घायल हुए, जिससे कुल घायल जवानों की संख्या नौ हो गई.

