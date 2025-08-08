Uttar Pradeshराज्य

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Kakori Train Action 100th Anniversary
सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Kakori Train Action : देशभक्ति के अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल बने काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित समापन समारोह में उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1925 को जिस क्रांतिकारी घटना ने आज़ादी के संघर्ष में नई ऊर्जा भर दी थी, उसकी याद आज भी हर भारतवासी के दिल में गर्व जगाती है. यह आयोजन केवल इतिहास को याद करने का नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति को फिर से जागृत करने का भी अवसर है.

शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि और सम्मान

मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित काकोरी शहीद स्मारक पर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को मंच पर सम्मानित किया. इस मौके पर एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया और काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया.

नाट्य प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा समारोह

समारोह में संस्कृति विभाग की ओर से 100 कलाकारों द्वारा ‘काकोरी की अमर गाथा’ नामक नाटक की भव्य प्रस्तुति दी गई. इसके अलावा एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया जो काकोरी ट्रेन एक्शन की वीरता को दर्शाती है. इस भावपूर्ण आयोजन ने उपस्थित सभी लोगों को भावुक और प्रेरित किया.

राष्ट्रभक्ति को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन के हृदय में जगाना ही इस समारोह का उद्देश्य है. उन्होंने सभी नागरिकों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने और देश की एकता को मज़बूत करने की अपील की.

स्वदेशी अपनाने की दी प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हर भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए. उन्होंने रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे आगामी त्योहारों के अवसर पर खादी व अन्य स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा.

विकसित भारत के लिए लिया गया संकल्प

समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन केवल एक घटना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी थी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी. अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करना ही इन वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

