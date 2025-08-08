Biharराज्य

सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह: कांग्रेस और RJD पर साधा निशाना, कहा- वोटर लिस्ट से हटेंगे घुसपैठिए

Anup Tiwari8 August 2025 - 6:07 PM
2 minutes read
Amit Shah In Sitamarhi
सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह

Amit Shah In Sitamarhi : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के शासन में बिहार में सिर्फ लूटपाट और भ्रष्टाचार होता था. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को अब विकास की नई दिशा मिल रही है. सभा के दौरान शाह ने ‘SIR’ प्रणाली का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा और कहा कि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया से आखिर किसे दिक्कत है.

कांग्रेस और RJD पर सीधा वार

अपने भाषण में अमित शाह ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेल बजट की तुलना मोदी सरकार के समय से की. उन्होंने कहा कि तब रेल बजट 1132 करोड़ था, जबकि अब 10,066 करोड़ हो गया है. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले जब आतंकी हमला करते थे तो पाकिस्तान भाग जाते थे, लेकिन अब भारत की सेना उनके घर में घुसकर जवाब देती है. इस बयान के जरिए उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी और जवाबी नीतियों को लोगों के सामने रखा.

राहुल गांधी को दी नसीहत

गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन उसे पढ़ने की जरूरत है. उन्होंने SIR यानी चुनाव आयोग की मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराया और सवाल किया कि जब कांग्रेस और RJD ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं दी, तो अब उन्हें SIR से क्यों परेशानी है. शाह ने कहा कि यह देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की शुद्धता का सवाल है, जिसे विपक्ष सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए नजरअंदाज कर रहा है.

सीतामढ़ी में विकास योजनाओं की झड़ी

शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी ने बिहार को अब तक 83,000 करोड़ की सौगात दी है. सीतामढ़ी में 2400 करोड़ की लागत से नया रेल खंड और 1600 करोड़ की लागत से खगड़िया-पूर्णिया पथ बन रहा है. उन्होंने तेजस्वी यादव से सीधा सवाल किया कि उनके माता-पिता ने इतने साल सत्ता में रहकर मिथिलांचल के लिए क्या किया. उन्होंने कहा कि सिर्फ अपहरण, गिरोहबाज़ी और फिरौती का राज था. उन्होंने खुद को बनिए का बेटा बताते हुए कहा, “मैं हर चीज का हिसाब लेकर आया हूं.”

जानकी मंदिर की रखी आधारशिला

सभा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम स्थित जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया और नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. मंदिर निर्माण के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंगाया गया था. देशभर से साधु-संत इस आयोजन में शामिल हुए. यह धार्मिक पहल भी लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें : राजस्थान को मिलेंगे नए बाघ, एमपी और महाराष्ट्र से 5 बाघ किए जाएंगे रिलोकेट

