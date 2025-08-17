बड़ी ख़बर

‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

EC on Rahul Gandhi : चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, अगर कोई सोचता है कि हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी. तीसरा विकल्प नहीं है. अगर सात दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये होगी कि ये सारे आरोप निराधार है.

उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा. चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं. इस तरह के गलत आंकड़े देना और ये कहना कि ये पोलिंग ऑफिसर ने कहा है 

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और सारे मीडिया के सामने ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने दो बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा. इतने आरोपों के बाद चुनाव आयोग शांत रहे ऐसा संभव ही नहीं. उन्हें हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी.

बिहार में 22 लाख मृत मतदाता

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में SIR नहीं किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है. राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद SIR किया जा रहा है. बिहार में 22 लाख मृत मतदाता पिछले छह महीनों में नहीं, बल्कि पिछले कई साल में मरे हैं, हालांकि इसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया, जब चुनाव की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई तो वोट चोरी के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं.

