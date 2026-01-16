Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

Earthquake : देश की अलग-अलग जगहों पर साल 2025 और 2026 से भूकंपीय गतिविधि बढ़ रही है। इसका एक मुख्य कारण कई देशों के बीच चल रहे युद्ध और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से भूमि का तालमेल बिगड़ गया है। जिस कारण से भूकंप अधिक आने लगे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़, मिट्टी का कटाव, पेड़ों का कटाव आदि वजहें है।

बता दें कि अमेरिका के ओरेगॉन इलाके के तटीय क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 रही। इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं हैं। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था।

अक्सर महसूस किए जाते हैं झटके

ओरेगॉन के जिस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, वह ओरेगॉन और कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस इलाके में आने वाले अधिकतर भूकंप जमीन के भीतर होते हैं और अक्सर धरती पर महसूस नहीं होते।

वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक फैला

ओरेगॉन इलाका कास्केडिया जोन का हिस्सा है। कास्केडिया जोन उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली भूकंप क्षेत्रों में से एक माना जाता है। साल 1700 में यहां 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिससे भयंकर सुनामी आई थी।

