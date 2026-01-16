Manikarnika Ghat : मणिकर्णिका काशी के 84 प्रमुख घाटों में से एक प्रसिद्ध घाट है। इस घाट को साल 1771 में देवी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था। बता दें कि इस घाट को अब तोड़ा जा रहा है। जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहें हैं, वहीं सियासत गरमा गई है।

काशी में टूट रहे महा श्मशान मणिकर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस और सपा ने सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक, मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास (ReDevelopment) परियोजना का काम चल रहा है।

बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुल्डोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की स्मिृतियां भी जुड़ी हैं।



प्रियंका गांधी ने मणिकर्णिका घाट पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने X पर पोस्ट कर लिखा कि मणिकर्णिका घाट को तुड़वाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घाट की प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हैं।

विकास के नाम पर कुछ लोगों के निजी और व्यवसायिक फायदे के लिए देश की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत है। इससे हमारी आस्था और संस्कृति को ठेस पहुंचती है। इससे पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर पुराने मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। इससे काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचा है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को किया टैग

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को टैग कर लिखा कि क्या उनकी मंशा व्यवसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की है। खड़गे ने कहा कि पहाड़, जल, जंगल आपने उनके हवाले किए हैं, अब सांस्कृतिक विरासत की बारी आ गई है। उन्होनें कहा कि देश की जनता का आपसे पहला सवाल है कि क्या नवीनीकरण, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम हमारी विरासत को बचाते हुए नहीं किया जा सकता था।

वहीं दूसरा सवाल ये है कि सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को मलबे में क्यों फेंक दिया गया, जबकि उन्हें किसी संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा सकता था। खड़गे ने कहा कि बनारस के घाट शहर की पहचान हैं। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या इन घाटों को आम जनता की पहुंच से दूर करने की तैयारी है और क्या यह श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है।

भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोज़र चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है।



भाजपा के विनाश का कारण बनेगी काशी- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि कोई भी सच्चा आस्थावान राजमाता, पुण्यश्लोक, धर्मरक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की मूर्ति के अपमान और उनकी सनातनी काशी-विरासत के प्रति तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई को नहीं सहेगा। भाजपा सरकार यह सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, न ही उनको काशी से मतलब है, न ही काशीवासियों से और न ही न उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व से। अब काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी।

मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य पर काशी के प्रसिद्ध डोम राजा परिवार के सदस्य विश्वनाथ चौधरी ने अपनी बात रखी और कहा कि, जो बातें सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों से फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।

