राष्ट्रीय

Visa Free Travel : विश्व रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट हुआ मजबूत, अब इतने देशों की कर सकेंगे फ्री यात्रा

Karan Panchal16 January 2026 - 1:57 PM
1 minute read
Visa Free Travel
Visa Free Travel : विश्व रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट हुआ मजबूत, अब इतने देशों की कर सकेंगे फ्री यात्रा

Visa Free Travel : भारतीय नागरिकों और विदेश यात्रा के शौकीनों के लिए बेहद खास खबर है। साल 2026 के लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई है।

भारत पिछले साल के 85वें स्थान से अब 80वें स्थान पर पहुंच गया है। जिससे भारतीय पासपोर्ट और भी मजबूत हो गया है। इस मजबूती से भारतीय नागरिकों के लिए विदेश यात्रा करना आसान हो गया है।

पाकिस्तान सबसे कमजोर पासपोर्ट

दूसरी तरफ पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का पांचवां सबसे कमजोर पासपोर्ट दर्ज किया गया है, जबकि बांग्लादेशी पासपोर्ट आठवें सबसे कमजोर स्थान पर है। इन देशों के नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय पासपोर्ट के मजबूत होने से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में यूरोप या US जैसे देशों में भारतीयों के लिए वीज़ा नियमों में भी ढील दी जा सकती है।

जापान दूसरे नंबर पर

इस साल की लिस्ट में सिंगापुर दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट बना हुआ है। जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ऊपर है, इसके नागरिक बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत (55 देश) अभी भी पश्चिमी देशों से काफी पीछे है, लेकिन 80वें स्थान पर आना एक अच्छी पहल है।

ये भी पढ़ें- ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 January 2026 - 1:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

16 January 2026 - 1:10 PM
Photo of जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

15 January 2026 - 3:10 PM
Photo of ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

15 January 2026 - 10:45 AM
Photo of Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

14 January 2026 - 6:09 PM
Photo of लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

14 January 2026 - 4:55 PM
Photo of IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

14 January 2026 - 2:20 PM
Photo of ‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

14 January 2026 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हमलों पर राज्य सरकार भरेगी मुआवजा

Stray Dogs : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हमलों पर राज्य सरकार भरेगी मुआवजा

13 January 2026 - 4:15 PM
Photo of Operation Sindoor को लेकर बोले आर्मी चीफ कहा- देंगे मुंहतोड़ जवाब, ऑपरेशन अभी जारी

Operation Sindoor को लेकर बोले आर्मी चीफ कहा- देंगे मुंहतोड़ जवाब, ऑपरेशन अभी जारी

13 January 2026 - 3:28 PM
Photo of Iran Protest : ईरान से व्यापार किया तो लगेगा 25% टैरिफ, ट्रंप ने इन देशों को दी चेतावनी

Iran Protest : ईरान से व्यापार किया तो लगेगा 25% टैरिफ, ट्रंप ने इन देशों को दी चेतावनी

13 January 2026 - 2:10 PM
Back to top button