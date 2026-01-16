राष्ट्रीयविदेश

Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Karan Panchal16 January 2026 - 1:10 PM
Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Iran-India Flights : ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों और बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने फसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन को ऑपरेशन स्वदेश नाम दिया गया है। जिसके तहत आज पहली फ्लाइट तेहरान से दिल्ली के लिए रवाना होगी।

ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में इस समय लगभग 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्र, तकनीकी विशेषज्ञ, कारोबारी समेत अन्य पेशेवर शामिल हैं। जहां करीब 2,500 से 3,000 छात्र ऐसे हैं जो ईरान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए है।

छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने जानकारी दी है कि सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और उनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भारतीय दूतावास को सौंप दी गई है। पहली उड़ान से जिन छात्रों को वापस लाया जाएगा वे गोलेस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्र हैं। JKSA के अनुसार, छात्रों की सुरक्षा और आगे की प्रक्रिया के लिए यह कदम उठाया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अपना पासपोर्ट, वीजा और जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें और फिलहाल ईरान की यात्रा से बचें।

हेल्पलाइन नंबर किया जारी

ईरान की स्थिती को देखते हुए भारतीय दूतावास ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। जो कुछ इस प्रकार है- हेल्पलाइन नंबर: 989128109115, 989128109109, 989128109102, 989932179359 और ईमेल आईडी cons.tehran@mea.gov.in

ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

दूतावास ने यह भी अपील की है कि जो भारतीय नागरिक अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक इस लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, https://www.meaers.com/request/home, बता दें कि यह लिंक भारतीय दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

परिवार के सदस्य कर सकते हैं पंजीकरण

वहीं बता दें कि यदि ईरान में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण कोई नागरिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो भारत में मौजूद उनके परिवार के सदस्य उनकी ओर से पंजीकरण कर सकते हैं।

