Punjab Vigilance : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी चल रही मुहिम के तहत भूमि अभिलेख विभाग (Land Records Department) पंजाब के निदेशक कार्यालय में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, परवेश को 4000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत, शिकायतकर्ता को भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने के बदले ली जा रही थी।

शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी

विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आरोपी परवेश को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। यह शिकायत चोकड़ा तहसील दसुआ, जिला SBS नगर के एक निवासी ने दर्ज कराई थी।

12 एकड़ पैतृक भूमि

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी ने दसुआ कोर्ट में अपने 12 एकड़ पैतृक भूमि के हक के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था। इस सिलसिले में, भूमि के मालिकाना हक को प्रमाणित करने के लिए जमाबंदी, भूमि आवंटन और जमा रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां चाहिए थीं।

उर्दू से पंजाबी में अनुवाद

शिकायतकर्ता ने पंजाब के जालंधर स्थित भूमि अभिलेख निदेशक कार्यालय से इन रिकॉर्ड्स की मांग की थी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे ये रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए। इस दौरान आरोपी परवेश ने शिकायतकर्ता से मुलाकात की और उसे बताया कि वह आवश्यक रिकॉर्ड्स और उनका उर्दू से पंजाबी में अनुवाद उपलब्ध करवा देगा। परवेश ने इसके बदले 10,000 रुपये रिकॉर्ड्स के लिए और 12,000 रुपये अनुवाद कार्य के लिए मांगे, कुल मिलाकर 22,000 रुपये।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पहले ही आरोपी परवेश को अलग-अलग तारीकों पर गूगल पे और नकद के माध्यम से 18,000 रुपये दिए थे। इसके बाद परवेश ने और 4,000 रुपये की मांग की थी।

विजिलेंस ब्यूरो आगामी जांच में जुटी

शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जालंधर में एक ट्रैप बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 4000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस दौरान दो आधिकारिक गवाह भी मौजूद थे।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन जालंधर में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें- MEA का फैसला पंजाब के विकास में अड़चन, संजीव अरोड़ा ने बताया विदेश दौरा रद्द होने का प्रभाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप