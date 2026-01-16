Punjab

MEA का फैसला पंजाब के विकास में अड़चन, संजीव अरोड़ा ने बताया विदेश दौरा रद्द होने का प्रभाव

Karan Panchal16 January 2026 - 11:37 AM
2 minutes read
Punjab News
MEA का फैसला पंजाब के विकास में अड़चन, संजीव अरोड़ा ने बताया विदेश दौरा रद्द होने का प्रभाव

Punjab News : पंजाब के उद्योग और वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा बिना कोई कारण बताए यूनाइटेड किंगडम के आधिकारिक निवेश आउटरीच दौरे को मंजूरी देने से इनकार करना अत्यंत ‘दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय’ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले ने पंजाब में वैश्विक निवेश आकर्षित करने और अपने युवाओं के लिए रोजगार सृजन के प्रयासों पर बुरा प्रभाव डाला है।

निवेशकों ने दिखाई गहरी रुचि

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) ने उनके विदेश दौरे को रोकने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया के पहले किए गए दौरों के दौरान निवेशकों ने राज्य में गहरी रुचि दिखाई थी।

फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने की अपील

संजीव अरोड़ा ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए वैश्विक पहुंच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने की अपील की गई है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही भारत सरकार का यह कदम पंजाब की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन राज्य सरकार पंजाब की प्रगति के लिए अथक प्रयास करने से पीछे नहीं हटेगी।

नहीं बताया कोई उचित या स्पष्ट कारण

एक बयान में, मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल के प्रस्तावित आधिकारिक दौरे को रद्द करने का कोई उचित या स्पष्ट कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, हमें इसे रद्द करने का सही कारण जानना चाहते हैं। यदि यह फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया है तो यह बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है।

आर्थिक विकास को गति देने में योगदान

पंजाब के उद्योग तथा वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने आगे कहा कि हमारे जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे सफल रहे, जिससे पंजाब में निवेशकों की गहरी रुचि देखने को मिली है। यह निवेश न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास को गति देने में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय का फैसला पंजाब के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और राज्य की प्रगति के लिए काम करने से नहीं झिझकेंगे।

पंजाब के युवाओं को रोजगार

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई विदेशी और भारतीय कंपनियां पंजाब में निवेश करना चाहती हैं और पंजाब निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस उद्देश्य के लिए हम वैश्विक पहुंच कर रहे हैं ताकि पंजाब के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें, जिससे पंजाब की आर्थिक समृद्धि का रास्ता सुगम होगा। उन्होंने भारत सरकार से विदेश यात्रा के लिए अनुमति रद्द करने पर पुनर्विचार करने की अपील भी की।

रोजगार के अवसर हुए सृजित

पंजाब की उपलब्धियों को उजागर करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य को भारत सरकार द्वारा कारोबार में आसानी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होने के लिए सम्मानित किया गया है और स्टार्टअप पहलों में भी उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्राप्त हुआ है और इससे 5.2 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

ये भी पढ़ें- सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 January 2026 - 11:37 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, कर्मचारी 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डिटेल में पढ़ें

16 January 2026 - 12:22 PM
Photo of मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

16 January 2026 - 12:13 PM
Photo of पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

16 January 2026 - 11:42 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

16 January 2026 - 10:52 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

16 January 2026 - 8:54 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

15 January 2026 - 12:57 PM
Photo of पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

15 January 2026 - 12:57 PM
Photo of सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

15 January 2026 - 12:13 PM
Back to top button