Punjab

सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

Karan Panchal16 January 2026 - 10:52 AM
3 minutes read
Amritsar News
सीएम भगवंत मान का श्री अकाल तख़्त साहिब में ऐतिहासिक बयान, क्या होगा अगला बड़ा कदम

Amritsar News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नंगे पांव अरदास करते हुए एक विनम्र सिख के रूप में श्री अकाल तख़्त साहिब के समक्ष नतमस्तक हुए। मुख्यमंत्री ने अपना पूरा दिन सिखों के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया। श्री अकाल तख़्त साहिब सचिवालय में जत्थेदार साहिब के समक्ष पेश होकर उन्होंने अपने पूर्व बयानों के संबंध में विस्तार से स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने दोहराया कि वे एक विनम्र सिख के रूप में श्री अकाल तख़्त साहिब की सर्वोच्चता में पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसके हर निर्णय को सिर-माथे स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पावन संस्था की सर्वोच्चता को चुनौती देने या कमजोर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उठाए गए सवालों पर दिया स्पष्टीकरण

श्री अकाल तख़्त साहिब सचिवालय में पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे जत्थेदार साहिब के आदेशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा, “जत्थेदार साहिब के हुक्म पर एक विनम्र सिख के रूप में पेश हुआ और उठाए गए सवालों के उत्तर में अपना स्पष्टीकरण दिया है। श्री अकाल तख़्त साहिब समूचे सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है और मेरे लिए भी सर्वोच्च है।

जत्थेदार साहिब के हर फैसले का पालन

मुख्यमंत्री ने बताया कि जत्थेदार साहिब ने उनका बयान दर्ज कर लिया है और सिंह साहिबानों के साथ विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री अकाल तख़्त साहिब के प्रत्येक निर्णय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जत्थेदार साहिब के हर फैसले का पालन करूंगा। पेश होकर मेरे मन को गहरा सुकून, आंतरिक शांति और संतुष्टि मिली है।

समूचे सिख समुदाय के लिए सर्वोच्च

मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख़्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच कथित टकराव को लेकर विरोधी ताकतों द्वारा गढ़े जा रहे कथानक को सिरे से खारिज करते हुए इसे “बेबुनियाद और झूठा” बताया। उन्होंने कहा, “श्री अकाल तख़्त साहिब की अथॉरिटी को चुनौती देने या कमजोर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जो कि समूचे सिख समुदाय के लिए सर्वोच्च है। मेरी सरकार केवल पंजाब की तरक्की और उसके लोगों की भलाई पर केंद्रित है।

भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- सीएम मान

खुद को पंजाब का सेवक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, “मैं प्रदेश की चढ़दी कला के लिए रोज़ाना अरदास करता हूं। मेरा सिर हमेशा हर धार्मिक स्थल के आगे झुकता है। यह असंभव है कि मेरा कोई भी कार्य प्रदेश या लोगों के विरुद्ध हो।

अनियमितताओं को किया उजागर

मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों लोगों की भावनाओं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जत्थेदार साहिब को 25,000 से 30,000 पन्नों की शिकायतें सौंपी हैं। उन्होंने कहा, “ये शिकायतें उन लोगों की भावनाओं को दर्शाती हैं, जिन्होंने शिरोमणि कमेटी के कामकाज में विभिन्न अनियमितताओं को उजागर किया है। मैंने विनम्रता से निवेदन किया है कि इन शिकायतों की जांच हो, क्योंकि लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। संस्थाएं हमेशा सर्वोच्च होती हैं, पर उनके मुखिया गलती कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के गलत कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

दो महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट कीं

मुख्यमंत्री ने कहा, “श्री अकाल तख़्त साहिब का हर हुक्म मुझे सिर-माथे स्वीकार है, क्योंकि यह सिखों की सर्वोच्च संस्था है। मैं और मेरा परिवार इस सर्वोच्च संस्था के आदेशों का पालन करते हैं। उन्होंने जत्थेदार साहिब का धन्यवाद किया कि उन्होंने सिख रहित मर्यादा और गुरुद्वारा एक्ट से संबंधित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट कीं।

न रहे दुरुपयोग की संभावना

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता सरूपों की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। उन्होंने कहा, “एसआईटी की जांच का उद्देश्य केवल लापता सरूपों का पता लगाना है, ताकि उनकी किसी भी प्रकार की दुरुपयोग की संभावना न रहे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने जत्थेदार साहिब से अनुरोध किया है कि शिरोमणि कमेटी को निर्देश जारी किए जाएं, ताकि उनके द्वारा प्रकाशित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रत्येक सरूप को दिया गया विशिष्ट (यूनिक) कोड उपलब्ध कराया जाए, जिससे लापता सरूपों का पता लगाया जा सके।

भीतर न किया जाए प्रवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार पावन सरूपों का पता लगाएगी और उनके स्थानों की जानकारी श्री अकाल तख़्त साहिब तथा शिरोमणि कमेटी को देगी, ताकि रहित मर्यादा के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि पुलिस को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप मिलें, उन धार्मिक स्थलों की इमारतों के भीतर प्रवेश न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जत्थेदार साहिब ने उन्हें अवगत कराया कि वर्ष 1998 से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रिंटिंग कई स्थानों पर की जाती थी।

ये भी पढ़ें- पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 January 2026 - 10:52 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करी का बड़ा खुलासा : अमृतसर से 40 किलो हेरोइन और चार आरोपी गिरफ्तार

16 January 2026 - 8:54 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

मोहाली में रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति : GMADA की 5,460 करोड़ की मेगा ई-नीलामी

15 January 2026 - 12:57 PM
Photo of पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

15 January 2026 - 12:57 PM
Photo of सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

15 January 2026 - 12:13 PM
Photo of वेटरन्स डे: मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान की सराहना की

वेटरन्स डे: मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाओं के पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान की सराहना की

15 January 2026 - 11:30 AM
Photo of Amritsar News : पंजाब में 169 पावन स्वरूप बरामद, SIT कर रही जांच

Amritsar News : पंजाब में 169 पावन स्वरूप बरामद, SIT कर रही जांच

15 January 2026 - 11:29 AM
Photo of Punjab Budget 2026 : सीएम भगवंत मान की नई योजना, पंजाब की महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह

Punjab Budget 2026 : सीएम भगवंत मान की नई योजना, पंजाब की महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह

15 January 2026 - 10:50 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 319वें दिन पंजाब पुलिस ने 5.4 किलो हेरोइन सहित 98 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 319वें दिन पंजाब पुलिस ने 5.4 किलो हेरोइन सहित 98 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

15 January 2026 - 9:08 AM
Back to top button