पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

CM Bhagwant Mann
पंजाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी जागरूकता, सरकार ने किया ऐलान

CM Bhagwant Mann : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार 16 जनवरी, 2026 को जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से राज्य स्तरीय अभियान ‘हमारे बुज़ुर्ग, हमारा गर्व’ की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक हित में अग्रिम जानकारी साझा करते हुए पंजाब सरकार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन

अभियान का विवरण साझा करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “हमारे बुज़ुर्ग, हमारा गर्व अभियान का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी जागरूकता और सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ना है ताकि वे सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

उन्होंने बताया कि यह अभियान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वरिष्ठ नागरिकों के राज्य कार्ययोजना के तहत लागू किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि वृद्ध व्यक्तियों की समग्र भलाई और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सेवाओं की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा, “इन शिविरों के दौरान स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच, हड्डी रोग संबंधी देखभाल, ईएनटी सेवाएं, नेत्र जांच, साथ ही होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑन-द-स्पॉट नामांकन, वरिष्ठ नागरिक कार्ड और एएलआईएमसीओ (कृत्रिम अंग निर्माण निगम) कार्ड जारी करने के साथ-साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना से संबंधित सहायता और जानकारी भी प्रदान करेगा।

सामाजिक सुरक्षा की भावना सुदृढ़

मंत्री ने आगे कहा, “राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों को 2007 के माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षण अधिनियम सहित उनके अन्य कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा ताकि वे सुरक्षित और सशक्त महसूस करें।”

उन्होंने कहा कि आयुष विभाग और युवा कार्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत करने और सामाजिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए योग सत्र और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिक केवल लाभार्थी नहीं हमारा गौरव

वरिष्ठ नागरिकों की विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “शिविरों के दौरान आवश्यक सहायक उपकरण जैसे निकट-दृष्टि चश्मा, हियरिंग एड, वॉकिंग एड, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट और व्हीलचेयर भी तुरंत वितरित किए जाएंगे।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान केवल सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को यह महसूस कराना है कि वे केवल लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज का सबसे मूल्यवान खजाना और मार्गदर्शक शक्ति हैं।

प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता

पिछले प्रयासों की सफलता का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, “पिछले वर्षों में हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने इन शिविरों से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है, जो इस पहल की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 चालू है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भलाई

मौजूदा सर्दी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “हालांकि अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा, अन्य जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का अगला चरण 26 जनवरी के बाद क्रमबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखा जा सके और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

निःशुल्क स्वास्थ्य, कानूनी और कल्याण सेवाएं

वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से अनुरोध करता हूं कि वे 16 जनवरी से शुरू होने वाले जिला स्तरीय शिविरों में बड़ी संख्या में भाग लें और पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य, कानूनी और कल्याण सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

ये भी पढ़ें- सीएम भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब हुए पेश, सभी अन्य कार्यक्रम रद्द

