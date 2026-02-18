Dwarka Road Accident : दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी। 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की मौत के बाद उनकी सिंगल मदर इन्ना माकन इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं अब नाबालिग आरोपी अक्षत्रा सिंह के पिता का बयान आया है जिसमें उन्होंने बेटे की गलती पर शर्मिंदा होने की बात कहते हुए पीड़ित परिवार से माफी मांगी है।

आरोपी के पिता नरेंद्र सिंह ने कहा है कि, मैं अपने बेटे की हरकरत पर शर्मिंदा हूं। मेरे बेटे से यह गलती अंजाने में हुई है। मैं भी एक पिता हूं अपने बच्चे के जाने के दुख को समझता हूं। ये कहते हुए नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे की गलती के लिए पीड़ित परिवार से माफी मांगी।

हादसे के दिन दिल्ली से बाहर थे नरेंद्र

नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन वह दिल्ली में नहीं थे। हादसे की जानकारी उनकी पत्नी ने दी। इसके बाद वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां पुलिस ने जानकारी दी कि उनके बेटे ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। नरेंद्र ने बताया कि घर के पास ही हादसा होने के कारण मेरी पत्नी मौके पर पैदल ही पहुंच गई। जहां से पुलिस उनके बेटे को थाने लेकर चली गई।

चालान के बारे में खुलासा

इस दौरान उन्होंने गाड़ी पर लगे चालान के बारे में भी खुलासा किया। नरेंद्र ने जो उस गाड़ी पर पहले से चालान है वह उनके बेटा द्वारा नहीं बल्कि यह चालान तब हुए हैं, जब उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब वह घर पर होते थे तो उनका आरोपी बेटा गाड़ी लेकर नहीं निकलता था। उनकी गैर मौजूदगी में ही वह गाड़ी लेकर निकला।

किसी से बात नहीं कर रहा आरोपी

अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि वह एक तेज बच्चा है। इस हादसे के बाद पुलिस ने कोर्ट ने पेश किया था, जहां से उसे 6 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था। बाहर आने के बाद से ही वह डिप्रेशन में है। मुझसे तो वह डरता है, पर अब अपनी मां से भी बात नहीं कर रहा है।

