DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

Anup Tiwari19 September 2025 - 5:14 PM
2 minutes read
DUSU Elections
ABVP के आर्यन मान बने अध्यक्ष

हाइलाइट्स :-

  • DU चुनाव में ABVP ने 3 पद जीते.
  • आर्यन मान बने अध्यक्ष.
  • NSUI को सिर्फ उपाध्यक्ष सीट मिली.

    DUSU Elections : दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस बार एबीवीपी ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) को केवल उपाध्यक्ष पद पर सफलता मिली है. शुक्रवार को जारी हुए नतीजों में एनएसयूआई को पिछली बार की तुलना में एक पद का नुकसान हुआ है, जिसमें वह अध्यक्ष पद से भी वंचित रहा.

    ABVP के आर्यन मान बने अध्यक्ष

    एबीवीपी के आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की जबकि सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने बाजी मारी. उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के गोविंद तंवर को हार का सामना करना पड़ा. तीनों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार पहले दौर से ही आगे चल रहे थे. आर्यन मान को कुल 28841 वोट मिले जबकि सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को क्रमशः 23779 और 21825 वोट मिले.

    NSUI के राहुल झांसल ने हासिल किया उपाध्यक्ष पद

    एनएसयूआई की ओर से उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसल ने जीत हासिल की. अध्यक्ष पद के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी, सचिव पद के लिए कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लवकुश भड़ाना चुनाव हार गए. राहुल झांसल को 29339 वोट मिले, जो इस चुनाव में सबसे अधिक थे. एनएसयूआई के अन्य उम्मीदवारों को क्रमशः 12645, 16177 और 17380 वोट मिले.

    एसएफआई-आइसा गठबंधन के उम्मीदवारों को कम वोट मिले, अध्यक्ष पद के लिए 5385 वोट और उपाध्यक्ष पद पर 4163 वोट. सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर भी उनका प्रदर्शन सीमित रहा.

    गुरुवार को हुए मतदान में कुल 39.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पिछले साल 2024 के चुनाव में एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की थी, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष और सचिव पदों पर जीत दर्ज की थी.

    बिहार की दीपिका ने अपनी संघर्ष का कहानी

    एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत के बाद कहा कि उन्होंने बिहार से आकर कड़ी मेहनत की और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनके संघर्ष को समझा. उन्होंने 4000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और सभी का धन्यवाद किया. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इस चुनाव में मिली हार पर कहा कि संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एबीवीपी के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस की संयुक्त ताकत के खिलाफ भी था. उन्होंने बताया कि चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव टीम के प्रोफेसरों का दुरुपयोग किया गया.

