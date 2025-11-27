मनोरंजन

पति के निधन के तीन दिन बाद ड्रीम गर्ल ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट

Shanti Kumari27 November 2025 - 2:19 PM
1 minute read
Hema Malini

Hema Malini : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया, जिसके बाद पुरा देओल परिवार गहरे सदमे में है। अब तक तमाम सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी सिवाय उनकी पत्नी हेमा मालिनी के, लेकिन अब पती के निधन पर हेमा मालिनी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के लिए सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो जा रहा है।

हेमा मालिनी की पहली प्रतिक्रिया

धरम जी (आगे दिल का इमोजी) वह मेरे लिए सब कुछ थे। एक प्यार करने वाले पति, हमारी दो बेटियों इशा और आहाना के स्नेही पिता, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर ज़रूरत के समय में मेरा ‘सबसे भरोसेमंद’ व्यक्ति – वास्तव में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे। उन्होंने अपने सहज, मिलनसार अंदाज से मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया, हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते रहे।

एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में, उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता, और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें एक अद्वितीय आइकन बना दिया, जो सभी महान हस्तियों में बेमिसाल है। फिल्म उद्योग में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियाँ हमेशा जीवित रहेंगी।

मेरी व्यक्तिगत हानि अवर्णनीय है और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में बना रहेगा। कई वर्षों की साथ रहने के बाद, अब मेरे पास अनगिनत यादें हैं जिन्हें मैं कई खास पलों को फिर से जीने के लिए संजो कर रखूँगी…

धर्मेंद्र के निधन का कारण

गौरतलब है कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत हो गई। इससे पहले उनकी हालत कई दिनों से नाजुक बताई जा रही थी। उन्हें सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां वह वेंटिलेटर पर थे।  हालांकि, 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था।

यह भी पढ़ें RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 November 2025 - 2:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

24 November 2025 - 7:20 PM
Photo of राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों का अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, कहा – भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत

24 November 2025 - 4:04 PM
Photo of अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

24 November 2025 - 3:01 PM
Photo of Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

24 November 2025 - 1:44 PM
Photo of परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे की दिखाई पहली झलक, रखा प्यारा सा नाम

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे की दिखाई पहली झलक, रखा प्यारा सा नाम

19 November 2025 - 7:18 PM
Photo of अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म “De De Pyaar De 2” मचा रही है तहलका, जानें अब तक की कमाई और फिल्म की कहानी

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म “De De Pyaar De 2” मचा रही है तहलका, जानें अब तक की कमाई और फिल्म की कहानी

19 November 2025 - 4:53 PM
Photo of अभिनेता धर्मेंद्र की की तबियत खराब, पति से मिलने अस्पताल पहुंची हेमा मालिनी

अभिनेता धर्मेंद्र की की तबियत खराब, पति से मिलने अस्पताल पहुंची हेमा मालिनी

10 November 2025 - 7:10 PM
Photo of कैटरीना-विक्की के घर गूंजी किलकारी, 42 साल बाद एक्ट्रेस बनीं मां

कैटरीना-विक्की के घर गूंजी किलकारी, 42 साल बाद एक्ट्रेस बनीं मां

7 November 2025 - 3:00 PM
Photo of Satish Shah Death : पंचतत्व में विलिन हुए एक्टर सतीश, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

Satish Shah Death : पंचतत्व में विलिन हुए एक्टर सतीश, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

26 October 2025 - 2:59 PM
Photo of Parineeti Chopra Baby : परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने पैरेंट्स, खूब मिल रही है बधाइयां

Parineeti Chopra Baby : परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने पैरेंट्स, खूब मिल रही है बधाइयां

19 October 2025 - 6:55 PM
Back to top button