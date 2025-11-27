Hema Malini : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया, जिसके बाद पुरा देओल परिवार गहरे सदमे में है। अब तक तमाम सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी सिवाय उनकी पत्नी हेमा मालिनी के, लेकिन अब पती के निधन पर हेमा मालिनी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के लिए सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो जा रहा है।

हेमा मालिनी की पहली प्रतिक्रिया

धरम जी (आगे दिल का इमोजी) वह मेरे लिए सब कुछ थे। एक प्यार करने वाले पति, हमारी दो बेटियों इशा और आहाना के स्नेही पिता, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर ज़रूरत के समय में मेरा ‘सबसे भरोसेमंद’ व्यक्ति – वास्तव में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे। उन्होंने अपने सहज, मिलनसार अंदाज से मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया, हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते रहे।

एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में, उनकी प्रतिभा, लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता, और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें एक अद्वितीय आइकन बना दिया, जो सभी महान हस्तियों में बेमिसाल है। फिल्म उद्योग में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियाँ हमेशा जीवित रहेंगी।

मेरी व्यक्तिगत हानि अवर्णनीय है और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में बना रहेगा। कई वर्षों की साथ रहने के बाद, अब मेरे पास अनगिनत यादें हैं जिन्हें मैं कई खास पलों को फिर से जीने के लिए संजो कर रखूँगी…

Dharam ji❤️

He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need – in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5 — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

धर्मेंद्र के निधन का कारण

गौरतलब है कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत हो गई। इससे पहले उनकी हालत कई दिनों से नाजुक बताई जा रही थी। उन्हें सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां वह वेंटिलेटर पर थे। हालांकि, 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था।

