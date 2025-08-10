राष्ट्रीय

डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात, यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा

डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात, यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा

  • ट्रंप ने ज़मीन के आदान-प्रदान की बात की
  • ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को मिलेंगे
  • भारत ने सहमति का स्वागत किया
  • ज़ेलेंस्की ने ज़मीन नहीं देने की बात की
  • ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया

Ministry of External Affairs : ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कहा था कि समझौते में जमीन के आदान-प्रदान का विकल्प हो सकता है. उन्होंने मीडिया से कहा, “हम कुछ जमीन वापस लेंगे और कुछ जमीनों का आदान-प्रदान करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह अगले शुक्रवार, 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, ताकि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर बातचीत की जा सके. भारत ने दोनों की बैठक को लेकर बनी सहमति का स्वागत किया है. ये जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से सामने आई है.

भारत ने बैठक का स्वागत किया

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “भारत 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूस के बीच बनी सहमति का स्वागत करता है. यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति की संभावनाओं को तलाशने का वादा करती है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है, “यह युद्ध का युग नहीं है.”

पुतिन की 2015 के बाद पहली अमेरिका यात्रा

यह ध्यान देने योग्य है कि 2015 के बाद पुतिन की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी, जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में मेरी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!”

क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप यूक्रेनी संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करेंगे. और मास्को इसमें सक्रिय रूप से शामिल होगा. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान कहा कि समझौते में जमीन का आदान-प्रदान हो सकता है. कुछ जमीन वापस ली जाएंगी और कुछ जमीनें बदली जाएंगी, यह दोनों के हित में होगा.

अमेरिका ने बैठक को फलदायी बताया

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि वह किसी भी हाल में अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे. टेलीग्राम पर एक संदेश में उन्होंने कहा, “यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकार पहले से ही संविधान में मौजूद है. कोई भी इसे बदल नहीं सकता और न ही इससे भटक सकता है. यूक्रेनवासी अपनी जमीन कब्ज़ा करने वालों को नहीं देंगे. इसके अलावा, ट्रप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन के साथ तीन घंटे तक बैठक की. जिसे अमेरिका ने बेहद फलदायी बताया. बुधवार को, ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल के आयात पर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था.

