National Herald Case : नेशनल हेराल्ड केस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ईओडब्ल्यू ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को नोटिस जारी किया है. जिसमें उनसे वित्तीय और लेन-देन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. ईओडब्ल्यू ने बताया कि डी के शिवकुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं. नोटिस 29 नवंबर को भेजा गया था और इसमें उन्हें 19 दिसंबर तक पेश होने या सभी मांगी गई जानकारी देने का आदेश दिया गया है.

आपको बता दें कि जांचकर्ताओं ने डी के शिवकुमार के पर्सनल बैकग्राउंड, कांग्रेस से जुड़ाव और Young Indian को कथित तौर पर ट्रांसफर किए गए फंड्स का पूरा लेखा जोखा मांगा है. इस नोटिस में कहा गया, “आपको सूचित किया जाता है कि EOW, दिल्ली पुलिस उपरोक्त मामले की FIR की जांच कर रही है और आपके पास इस मामले से संबंधित अहम जानकारी है.”

इनकम टैक्स और डोनेशन रिकॉर्ड भी तलब

ईओडब्ल्यू ने शिवकुमार से कई महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, जिनमें उनके बैंक लेन-देन का मकसद, उस पैसे का सोर्स, उनके और ‘यंग इंडियन’ या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार के संवाद का विवरण, भुगतान किसी के निर्देश पर हुआ या नहीं, और उन्हें धन के इच्छित उपयोग की जानकरी थी या नहीं शामिल हैं. इसके अलावा, ईओडब्ल्यू ने उनसे इनकम टैक्स रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और किसी भी डोनेशन की सर्टिफिकेट की भी मांग की है.

सोनिया–राहुल केस में आरोपी

नेशनल हेराल्ड केस की शुरूवात मूल रूप से 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर हुई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी (AJL) की 988 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को 2010 में ‘यंग इंडियन’ ने सिर्फ 50 लाख रुपये में खरीदा, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) से जुड़े एक लेन-देन के तहत हुआ था. इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई अन्य लोग आरोपी हैं.

