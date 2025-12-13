Delhi NCR

Delhi NCR : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बड़े हादसे की जानकारी है। ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई, 6 से ज्यादा वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्षतिग्रस्त वाहनों को हाई-वे से हटाया, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई कारें और एक ट्रक आपस में टकराए हुए हैं। टक्कर के बाद एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य किया।

कोहरा बना हादसे की वजह

जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह कोहरा और कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कोहरे के चलते ड्राइवरों को देखने में परेशानी हो रही थी। जिसके कारण से कई वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस ने लोगों को सलहा दी कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, व कम स्पीड में गाड़ी चलाएं।

उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार,अगले दो दिनों तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी दिशा से आने वाली हवा की रफ्तार कम होगी। जिसके चलते कोहरे का प्रभाव रहेगा।

