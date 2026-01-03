Delhi Murder Case : दिल्ली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगा गांव में शुक्रवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

लोगों ने रोड पर लगाया जाम

व्यक्ति की हत्या के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए लोगों ने नरेला-बवाना रोड को जाम कर दिया। साथ ही आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी लाइन लग गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नरेला थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है और संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

