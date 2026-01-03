राष्ट्रीयविदेश

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। पिछले महीने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर जला दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद कट्टरपंथियों ने राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक, अमृत मंडल को जबरन वसूली के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला। वहीं अब एक और हिंदू के मौत की खबर सामने आ रही है।

हिंदू युवक को जिंदा जलाया

बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू युवक खोखन चंद्र दास को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जिसके बाद नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉ शाओन बिन रहमान ने जानकारी देते हुए कहा कि, शरियतपुर के दामुड्या उपजिला में आगजनी के हमले में घायल हुए खोकन दास का बांग्लादेश के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में निधन हो गया है।

शरीर का 30 प्रतिशत हिस्सा जला

जानकारी के मुताबिक खोखन दास के शरीर का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जल गया था। उनके चेहरे और सांस की नली में गंभीर चोटें आई। जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उनके शव को घर ले जाने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है।

हमलावरों ने बेरहमी से की हत्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना दामुड्या के कोनेश्वर यूनियन में केउरभंगा बाजार के पास हुई। खोखन दास अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, साथ ही उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

अपनी जान बचाने के लिए दास पास ही सड़क किनारे स्थित एक तालाब में कूद गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए स्थानीय लोगों ने दास को बाहर निकालकर पहले शरियतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें इमरजेंसी इलाज दिया गया। हालत गंभीर होने पर बाद में उन्हें ढाका रेफर कर दिया गया।

परिवार ने की न्याय की मांग

खोकन दास की मौत के बाद उनके परिवार ने इस मामले की सही जांच और न्याय की मांग की है। परिजनों का कहना है कि किसी भी आरोपी को बचने नहीं दिया जाना चाहिए, साथ ही जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, उन्हें बिना देरी किए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है।

