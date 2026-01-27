Road Accident : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है। दौसा जिले में एक कार ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है जिसे दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

3-4 किमी. तक घसीटती रही कार

यह घटना पापड़दा थाना क्षेत्र में घटी। हादसा इतना भयानक था कि ट्क से टकराने के बाद अर्टिगा कार करीब तीन से चार किलोमीटर दूर तक घसीटती हुई गई, और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शायद यहीं वजह रहा होगा कि कार में मौजूद 5 लोगों में चार की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

नोएडा निवासी हैं चारों मृतक

मामले की सूचना मिलने के बाद पापड़दा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दौसा के एएसआई ने बताया, यह कार बड़ौदरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। हादसे में मारे गए चारों लोग नोएडा के रहने वाले थे।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं अब घटना की असली वजह जानने के लिए पुलिस टीम जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी वाहन की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में यह मामला ओवपस्पीडिंग और लापरवाही का लग रहा है।

