Delhi NCRक्राइमबड़ी ख़बर

नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

Shanti Kumari26 October 2025 - 8:39 PM
1 minute read
Delhi Acid Attack

Delhi Acid Attack : देश की राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एसिड अटैक की घटना सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा पर आज (रविवार) एसिड अटैक कर दिया गया, जिसमें उसके दोनों हाथ झूलस गए। फिलहाल घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

कॉलेज जाने के दौरान हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा पर यह हमला उसके परिचितों द्वारा कॉलेज जाने के दौरान हुआ। पीड़िता ने बताया कि अशोक विहार स्थित लक्ष्मी बाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। जब अतिरिक्त क्लास के लिए कॉलेज जा रही थी, इसी दौरान उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान द्वारा एसिड की बोतल से हमला कर दिया गया।

पीड़िता के दोनों हाथ झूलसे

पीड़िता ने बताया कि तीनों मोटरसाइकिल पर आए थे। कथित तौर पर इस दौरान अरमान ने ईशान के हाथ एसिड का बोतल लेकर पीड़िता पर फेंक दिया। पीड़िता ने अपने हाथ से चेहरा बचाने की कोशिश की, जिसके कारण उसके दोनों हाथ झुलस गए। वहीं हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

लंबे समय से पीछा कर रहा था आरोपी

पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीमें मौके पर पहुंचीं और पीड़िता को दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। 

यह भी पढ़ें http://स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

 

Shanti Kumari26 October 2025 - 8:39 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

26 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

26 October 2025 - 8:50 AM
Photo of अमृतसर में आतंकवादी नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटिव अरेस्ट, दो IED और एक पिस्टल जब्त

अमृतसर में आतंकवादी नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटिव अरेस्ट, दो IED और एक पिस्टल जब्त

25 October 2025 - 8:02 PM
Photo of बदलेगा आनंदपुर साहिब का स्वरूप, 24.51 करोड़ की विकास योजना मंज़ूर

बदलेगा आनंदपुर साहिब का स्वरूप, 24.51 करोड़ की विकास योजना मंज़ूर

25 October 2025 - 6:32 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

25 October 2025 - 5:29 PM
Photo of बीजापुर में नक्सलियों का कहर : दो ग्रामीणों की हत्या, अब तक 40 लोगों की जान गई

बीजापुर में नक्सलियों का कहर : दो ग्रामीणों की हत्या, अब तक 40 लोगों की जान गई

25 October 2025 - 4:39 PM
Photo of दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

25 October 2025 - 4:11 PM
Photo of नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

25 October 2025 - 2:56 PM
Photo of जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

25 October 2025 - 2:23 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

25 October 2025 - 2:01 PM
Back to top button