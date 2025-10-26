Delhi Acid Attack : देश की राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एसिड अटैक की घटना सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा पर आज (रविवार) एसिड अटैक कर दिया गया, जिसमें उसके दोनों हाथ झूलस गए। फिलहाल घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

कॉलेज जाने के दौरान हुई घटना

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्रा पर यह हमला उसके परिचितों द्वारा कॉलेज जाने के दौरान हुआ। पीड़िता ने बताया कि अशोक विहार स्थित लक्ष्मी बाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। जब अतिरिक्त क्लास के लिए कॉलेज जा रही थी, इसी दौरान उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान द्वारा एसिड की बोतल से हमला कर दिया गया।

पीड़िता के दोनों हाथ झूलसे

पीड़िता ने बताया कि तीनों मोटरसाइकिल पर आए थे। कथित तौर पर इस दौरान अरमान ने ईशान के हाथ एसिड का बोतल लेकर पीड़िता पर फेंक दिया। पीड़िता ने अपने हाथ से चेहरा बचाने की कोशिश की, जिसके कारण उसके दोनों हाथ झुलस गए। वहीं हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

लंबे समय से पीछा कर रहा था आरोपी

पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीमें मौके पर पहुंचीं और पीड़िता को दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें http://स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप