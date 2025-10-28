Delhi NCRबड़ी ख़बर

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

Shanti Kumari28 October 2025 - 5:48 PM
1 minute read
Delhi pollution :
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा कदम, 1 नवंबर से गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक।

New Delhi : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से गैर-बीएस-6 (Non-BS6) डीजल इंजन वाले गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह आदेश “ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान” (GRAP) के तहत लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण स्तर

दिल्ली में इन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार “गंभीर” श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार को कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। ऐसे में वाहनों से निकलने वाले धुएं को वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी को देखते हुए पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से यह सख्त निर्णय लिया है।

किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

सरकार के आदेश के मुताबिक, बीएस-6 मानक वाले डीजल ट्रक और मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

  • बीएस-4 और बीएस-5 वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
  • केवल जरूरी वस्तुओं (जैसे सब्जियां, दूध, दवा आदि) की आपूर्ति करने वाले वाहनों को सीमित छूट दी जाएगी।
  • यह आदेश 1 नवंबर से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
  •  

दिल्ली सरकार ने जारी की चेतावनी

दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों को पत्र भेजकर कहा है कि दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले गैर-बीएस-6 वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने कहा कि जो वाहन प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना और गाड़ी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरी – पर्यावरण मंत्री

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। जनता के स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है।

यह भी पढ़ें http://जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari28 October 2025 - 5:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

28 October 2025 - 4:23 PM
Photo of केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

28 October 2025 - 4:11 PM
Photo of जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

28 October 2025 - 3:28 PM
Photo of श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

28 October 2025 - 3:20 PM
Photo of एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

28 October 2025 - 12:32 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Photo of SC नाराज : आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश

SC नाराज : आवारा कुत्तों पर हलफनामा नहीं देने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश

27 October 2025 - 12:34 PM
Photo of दिल्ली में दिल दहला देने वाला एसिड अटैक, डीयू छात्रा पर मोटरसाइकिल सवारों ने फेंका तेजाब

दिल्ली में दिल दहला देने वाला एसिड अटैक, डीयू छात्रा पर मोटरसाइकिल सवारों ने फेंका तेजाब

27 October 2025 - 10:28 AM
Photo of छठ पर दिल्ली-NCR की हवा गंभीर, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर

छठ पर दिल्ली-NCR की हवा गंभीर, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर

27 October 2025 - 8:27 AM
Photo of नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

26 October 2025 - 8:39 PM
Back to top button