Uttar Pradesh

दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Ajay Yadav18 January 2026 - 1:41 PM
2 minutes read
Bomb Threat :
Bomb Threat : दिल्ली से बागडोगरा (सिलीगुड़ी) जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में अचानक हड़कंप मच गया, जब विमान में बम होने की धमकी मिली. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

रविवार सुबह करीब 8:46 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना मिली कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6650 में बम होने की आशंका है. जानकारी मिलते ही लखनऊ एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित कर दिया गया. विमान ने सुबह 9:17 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड किया. लैंडिंग के तुरंत बाद विमान को मुख्य रनवे से हटाकर ‘आसोलेशन बे’ में ले जाया गया.

लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

विमान की जांच में पता चला कि यह सारी अफरा-तफरी टॉयलेट में पाए गए एक टिश्यू पेपर के कारण हुई थी. इस टिश्यू पेपर पर हाथ से लिखा था, “प्लेन में बम”. नोट देखने के बाद क्रू सदस्यों ने तुरंत पायलट को जानकारी दी, और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी लैंडिंग करने का निर्णय लिया गया.

सभी यात्री और क्रू सुरक्षित

बता दें कि विमान में कुल 222 यात्री और 8 बच्चे सवार थे. इनके अलावा विमान में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर (कुल 237 लोग) मौजूद थे. प्रशासन ने पुष्टि की है कि सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं.

वही, एसीपी रजनीश वर्मा और एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर बम निरोधक दस्ता (BDDS), स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं. विमान के कोने-कोने और यात्रियों के सामान की बारीकी से तलाशी ली जा रही है.

स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में

वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था सामान्य है. सुरक्षा एजेंसियां मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जांच कर रही हैं. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टिश्यू पेपर पर लिखा नोट किसने और किस मकसद से लिखा था. विमान की पूरी जांच होने तक उसे आइसोलेशन बे में ही रखा जाएगा. यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जलपान की सुविधा और आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है.

