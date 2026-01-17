CM Yogi in Kashi : यूपी के CM योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं। उनका हेलिकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने CM का स्वागत किया। पुलिस लाइन से CM योगी सीधा कालभैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीतिक विवाद

बता दें कि काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। जिसको लेकर CM योगी मणिकर्णिका घाट जाकर घाट पर चल रहें विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और शवदाह से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण करने वाले थे।

जिसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाने थे, ताकि मणिकर्णिका घाट को और अधिक सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि CM योगी के मणिकर्णिका घाट जाने का फैसला बाद में रद्द कर दिया।

विपक्ष ने उठाए सवाल

बता दें कि काशी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास का कार्य जारी है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहें हैं, वहीं सियासत गरमाई हुई है। टूट रहे महा श्मशान मणिकर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टी ने सोशल मीडिया पर गंभीर प्रश्न खड़े किए।

CM योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद CM योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होनें कहा कि काशी के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। लेकिन काशी के भौतिक विकास का संरक्षण किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्य को लेकर फिरौती ली है, फिर भी यहां का तेजी से विकास किया जा रहा है।

काशी को नहीं मिला महत्व

प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM योगी ने कहा कि काशी अविनाशी है, इस शहर को लेकर हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वो महत्व नहीं मिला। पिछले 11 से 11.5 साल के अंदर काशी एक बार फिर से अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से नई ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है।

काशी में विकास योजनाएं शुरू

इसके आगे CM ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि काशी की पुरानी विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे नए और आधुनिक रूप में देश और दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत पिछले 11 से 11.5 वर्षों में काशी में कई विकास योजनाएं शुरू की गईं।

काशी ने GDP में दिया महत्वपूर्ण योगदान

उन्होंने आगे कहा कि 55 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष योजनाएं प्रगतिशील तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या 5 हजार से लेकर केवल 25 हजार तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। अकेले काशी ने देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है।

