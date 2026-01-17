PM Modi Bengal Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) ममता सरकार पर करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार निर्दयी है, निर्मम है। केंद्र पैसा भेजता है उस पैसे को ये टीएमसी के लिए लूट लेते हैं। टीएससी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई-बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं इस बार बंगाल की जनता ने भाजपा को जिताने का मूड बना लिया है।

सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की ईमानदारी से सेवा का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बंगाल के हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहां की TMC सरकार निर्दयी है। मैं चाहता हूं कि देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिले लेकिन ये योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।

हावड़ा से गुवाहाटी के बीच होगी संचालित

बता दें कि पीएम मोदी ने मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात की और ट्रेन के फीचर्स के बारे में उनसे जाना। वहीं पीएम मोदी ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से बात की। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच संचालित की जाएगी।

रेल और सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन

PM ने पश्चिम बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वर्चुअली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन उत्तरी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ेंगी।

मालदा बंगाल की समृद्धि का बड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गूंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है, मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सबसे पहले बंगाल के महान सपूत सुवेंदु शेखर रॉय को नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है।

