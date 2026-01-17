Bihar

PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

Karan Panchal17 January 2026 - 4:01 PM
2 minutes read
PM Modi Bengal Visit
PM Modi ने TMC को लिया आड़े हाथों, कहा- केंद्र का पैसा लूट रही ममता सरकार, बंगाल के लोग BJP को जिताएंगे

PM Modi Bengal Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) ममता सरकार पर करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार निर्दयी है, निर्मम है। केंद्र पैसा भेजता है उस पैसे को ये टीएमसी के लिए लूट लेते हैं। टीएससी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई-बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं इस बार बंगाल की जनता ने भाजपा को जिताने का मूड बना लिया है।

सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की ईमानदारी से सेवा का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बंगाल के हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहां की TMC सरकार निर्दयी है। मैं चाहता हूं कि देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिले लेकिन ये योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।

हावड़ा से गुवाहाटी के बीच होगी संचालित

बता दें कि पीएम मोदी ने मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात की और ट्रेन के फीचर्स के बारे में उनसे जाना। वहीं पीएम मोदी ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से बात की। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच संचालित की जाएगी।

रेल और सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन

PM ने पश्चिम बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वर्चुअली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन उत्तरी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ेंगी।

मालदा बंगाल की समृद्धि का बड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गूंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है, मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सबसे पहले बंगाल के महान सपूत सुवेंदु शेखर रॉय को नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है।

ये भी पढ़ें- Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 January 2026 - 4:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of वीआईपी इलाके में रिटायर्ड महिला शिक्षिका की हत्या, लूट या अन्य कारण की जांच जारी

वीआईपी इलाके में रिटायर्ड महिला शिक्षिका की हत्या, लूट या अन्य कारण की जांच जारी

17 January 2026 - 3:52 PM
Photo of Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

17 January 2026 - 3:07 PM
Photo of भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव, RJD ने वजह बताई

भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव, RJD ने वजह बताई

15 January 2026 - 3:37 PM
Photo of बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने खुद दामाद की हत्या की, सुपारी किलर की देरी के बाद दागी गोली

बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने खुद दामाद की हत्या की, सुपारी किलर की देरी के बाद दागी गोली

15 January 2026 - 2:55 PM
Photo of बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

14 January 2026 - 3:24 PM
Photo of बिहार में मंत्रियों और विधायकों को मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिहार में मंत्रियों और विधायकों को मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, कैबिनेट ने दी मंजूरी

14 January 2026 - 1:45 PM
Photo of लालू पहुंचे सात महीने पहले निकाले गए बेटे के घर, पिता की सेवा में लीन दिखे तेज प्रताप

लालू पहुंचे सात महीने पहले निकाले गए बेटे के घर, पिता की सेवा में लीन दिखे तेज प्रताप

14 January 2026 - 1:20 PM
Photo of पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की होगी JDU में वापसी!…राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की होगी JDU में वापसी!…राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

12 January 2026 - 6:39 PM
Photo of भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दिया, जानिए वजह

भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दिया, जानिए वजह

12 January 2026 - 2:34 PM
Photo of 60 की महिला का 35 के युवक पर आया दिल, परिवार ने कर दी जमकर कुटाई, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

60 की महिला का 35 के युवक पर आया दिल, परिवार ने कर दी जमकर कुटाई, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

12 January 2026 - 11:54 AM
Back to top button