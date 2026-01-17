Bihar

Bihar News : विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ सबसे बड़ा शिवलिंग, 18 फीट की माला की गई तैयार

Karan Panchal17 January 2026 - 3:07 PM
2 minutes read
Bihar News : बिहार में मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में आज दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ। शिवलिंग का वजन 210 टन है, वहीं इसकी ऊंचाई व गोलाई 33 फीट है। शिवलिंग के स्थापना के लिए पूजा पंडाल और VIP पंडाल का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

18 फीट की माला हुई तैयार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए कंबोडिया और और कोलकाता से एक ट्रक भर कर फूल पहुंचे, जिसमें गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी समेत अन्य फूल शामिल हैं। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए खास तरह की 18 फीट की माला भी तैयार की गई है, जो फूल सहित भांग, धतूरा और बेलपत्र से बनी है। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए राजस्थान और भोपाल से दो क्रेन मंगाए गए थे।

8 पवित्र स्थलों का जल

शिवलिंग की स्थापना के लिए अलग-अलग जगहों से जल मंगाया गया है। कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, सोनपुर और रामेश्वरम से गंगा जल मंगाया गया है। इसके साथ ही सिंधु, नर्मदा, नारायणी, कावेरी, गंडक नदी के जल से भी अभिषेक किया गया।

चारों वेदों के विद्वानों को किया आमंत्रित

विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा के लिए महावीर मंदिर से करीब 7 पंडित, और अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, गुजरात, हरिद्वार और महाराष्ट्र से भी कई पंडित पहुंचे। इस स्थापना के दौरान होने वाले भव्य यज्ञ में चारों वेदों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। वहीं लोगों को लाइव स्थापना देखने के लिए 4 LED बड़ी स्क्रीन लगाई गई।

क्या है शिवलिंग की खासियत

जानकारी के मुताबिक 33 फीट ऊंचें और 210 मीट्रिक टन वाले शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया। शिवलिंग का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह भूकंपरोधी हो और आने वाले सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सके।

शिवलिंग निर्माण करने वाली कंपनी के संस्थापक विनायक वेंकटरमण के अनुसार इस शिवलिंग को एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया, जिस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीतें कई साल से इस शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था।

