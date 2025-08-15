Delhi : दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हो गया है. दरगाह शरीफ पत्ते शाह के अंदर कमरे की छत और दीवार का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.
दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 3:51 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. राहत और बचाव कार्य जारी है. फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं.
5 लोगों की मौत हो गई है. इसमें तीन महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है. अस्पताल ले जाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा था कि 6 से 7 लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन फिर संख्या बढ़ गई.
