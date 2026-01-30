Other Statesराज्य

कांग्रेस-DMK गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग और सत्ता हिस्सेदारी पर चर्चा जारी

Political Alliance :
Political Alliance : तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है. राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत के बाद मिले सकारात्मक संकेतों से दोनों दलों के बीच गठबंधन का रास्ता साफ हुआ है. जबकि, कांग्रेस राज्य में सत्ता में हिस्सेदारी के विकल्प पर विचार कर रही है, लेकिन रणनीतिक कारणों से इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कोई बात नहीं की जाएगी.

वही, सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी अब मुकुल वासनिक को दी गई है, जिसके कारण गिरीश चोडनकर की भूमिका अब सीमित हो जाएगी. इसके साथ ही, तमिलनाडु में कांग्रेस की चुनाव पर्यवेक्षक समिति का विस्तार करते हुए इसके सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ कर दी गई है. गठबंधन के इस औपचारिक कदम से राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को नई मजबूती मिलने की संभावना है.

दोनों दल चुनाव साथ लड़ने पर सहमत

गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है. सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने इस मामले में खुद पहल करते हुए डीएमके नेतृत्व से बातचीत की. इस उच्चस्तरीय चर्चा के बाद दोनों दलों ने एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है.

कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी दी

राज्य में चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने मुकुल वासनिक पर भरोसा जताया है, उन्हें सीट बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपे जाने के साथ ही संगठन में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं. वहीं, चुनाव पर्यवेक्षक समिति में तीन नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस तमिलनाडु के हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

तमिलनाडु में कांग्रेस का फोकस सत्ता हिस्सेदारी पर

वही, तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अब भी सत्ता में हिस्सेदारी का रहा है. डीएमके के साथ गठबंधन पर बात तो बन गईं है, लेकिन कांग्रेस ‘पावर शेयरिंग’ के विकल्प को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व बंद कमरे में इस पर चर्चा जारी रखेगा ताकि चुनाव नतीजों के बाद अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

