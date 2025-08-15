फटाफट पढ़ें

सीएम योगी ने लखनऊ में झंडारोहण किया

प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

स्वतंत्रता को बताया कर्तव्यों से जुड़ा

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी

जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में झंडारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है. जब उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक स्वर और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा तब ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा. यह पावन दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की अमूल्य देन है, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमें मुक्त कराया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! जय हिंद!

स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है।



जब उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक स्वर और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा तब 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा।



यह पावन दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की… pic.twitter.com/yZqeoHqIm6 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 15, 2025

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप