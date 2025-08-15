Uttar Pradesh

स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया झंडारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

Ajay Yadav15 August 2025 - 10:58 AM
स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया झंडारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

फटाफट पढ़ें

  • सीएम योगी ने लखनऊ में झंडारोहण किया
  • प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं
  • स्वतंत्रता को बताया कर्तव्यों से जुड़ा
  • स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी
  • जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में झंडारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है. जब उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक स्वर और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा तब ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा. यह पावन दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की अमूल्य देन है, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमें मुक्त कराया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! जय हिंद!

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

