Karnataka News : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज सुबह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे. यह हाल के दिनों में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है. बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता सरकार में तालमेल बनाकर साथ-साथ काम करने की रणनीति पर सहमत दिख रहे हैं.

डीके शिवकुमार ने सोमवार शाम बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नाश्ते पर इसलिए बुलाया था ताकि कर्नाटक में किए गए वादों को मिलकर पूरा करने की रणनीति पर चर्चा की जा सके और आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जा सके.

सिद्धारमैया को ऑफिशियल निमंत्रण नहीं मिला

सिद्धारमैया ने सुबह कहा था कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल निमंत्रण नहीं मिला है. वहीं शिवकुमार ने कहा था कि यह मुद्दा उनके और मुख्यंमंत्री के बीच का है, और वे “भाइयों” की तरह मिलकर काम कर रहे हैं.

डीके शिवकुमार ने शाम को ‘X’ पर लिखा, “मैं और CM एक टीम की तरह मिलकर काम जारी रखेंगे. मैंने मुख्यमंत्री को ब्रेकफास्ट पर बुलाया ताकि कर्नाटक के वादों को पूरा करने के लिए हमारी कोशिशों पर चर्चा और उन्हें मजबूत किया जा सके.” वहीं, दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद पर बनी रुकावट को खत्म करने की कोशिश में डीके शिवकुमार दो दिन पहले मुख्यंमंत्री सिद्धारमैया के घर गए थे. कांग्रेस हाईकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने इसी तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी.

दोनों नेताओं ने हाईकमान का पालन किया

शनिवार को हुई शुरुआती बैठक में सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि “कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा,” वहीं लीडरशिप के मामले में दोनों ने हाईकमान के निर्णय का पालन करने की बात कही. इसे हाईकमान की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है ताकि दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद को रोका जा सके.

